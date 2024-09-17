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https://sputniknews.uz/20240917/shavkat-mirziyoev-ostona-45700637.html
Шавкат Мирзиёев Остонада кутиб олинди — фото
Шавкат Мирзиёев Остонада кутиб олинди — фото
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон етакчисини Остона халқаро аэропортида Қозоғистон бош вазири ва бошқа расмий шахслар кутиб олди. 17.09.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-09-17T10:50+0500
2024-09-17T11:16+0500
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ўзбекистон
шавкат мирзиёев
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ТОШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Қозоғистонга келди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.Остона халқаро аэропортида давлат раҳбарини Қозоғистон бош вазири Олжас Бектенов ва бошқа расмий шахслар кутиб олди. Бугун Ўзбекистон етакчиси иккинчи "Марказий Осиё - Германия" саммити тадбирларида иштирок этади.Маълумот учун, Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг таклифига биноан иккинчи "Марказий Осиё - Германия" саммитида иштирок этади. Тадбирда кўп қиррали ҳамкорликни янада кенгайтиришнинг долзарб масалалари муҳокама қилинади, минтақавий ҳамкорлик истиқболлари юзасидан фикр алмашилади.
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сиёсат, қозоғистон, ўзбекистон, шавкат мирзиёев, фото
сиёсат, қозоғистон, ўзбекистон, шавкат мирзиёев, фото

Шавкат Мирзиёев Остонада кутиб олинди — фото

10:50 17.09.2024 (янгиланди: 11:16 17.09.2024)
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Ўзбекистон етакчисини Остона халқаро аэропортида Қозоғистон бош вазири ва бошқа расмий шахслар кутиб олди.
ТОШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Қозоғистонга келди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.
Остона халқаро аэропортида давлат раҳбарини Қозоғистон бош вазири Олжас Бектенов ва бошқа расмий шахслар кутиб олди. Бугун Ўзбекистон етакчиси иккинчи "Марказий Осиё - Германия" саммити тадбирларида иштирок этади.
© Пресс-служба президента Узбекистана

Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Қозоғистонга келди

Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Қозоғистонга келди - Sputnik Ўзбекистон
1/4
© Пресс-служба президента Узбекистана

Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Қозоғистонга келди

© Пресс-служба президента Узбекистана

Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Қозоғистонга келди

Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Қозоғистонга келди - Sputnik Ўзбекистон
2/4
© Пресс-служба президента Узбекистана

Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Қозоғистонга келди

© Пресс-служба президента Узбекистана

Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Қозоғистонга келди

Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Қозоғистонга келди - Sputnik Ўзбекистон
3/4
© Пресс-служба президента Узбекистана

Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Қозоғистонга келди

© Пресс-служба Правительства Узбекистана

Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Қозоғистонга келди

Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Қозоғистонга келди - Sputnik Ўзбекистон
4/4
© Пресс-служба Правительства Узбекистана

Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Қозоғистонга келди

Маълумот учун, Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг таклифига биноан иккинчи "Марказий Осиё - Германия" саммитида иштирок этади. Тадбирда кўп қиррали ҳамкорликни янада кенгайтиришнинг долзарб масалалари муҳокама қилинади, минтақавий ҳамкорлик истиқболлари юзасидан фикр алмашилади.
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