https://sputniknews.uz/20240915/nato-russia-dushman-pushkov-45670142.html
НАТОда Россияни душман деб билишади — Пушков
НАТОда Россияни душман деб билишади — Пушков
Sputnik Ўзбекистон
Пушков: НАТОда Россияни мулоқот бўйича ҳамкор эмас, душман деб билишади. 15.09.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-09-15T13:09+0500
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ТОШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. НАТОда Россияни мулоқот бўйича ҳамкор эмас, душман деб билишади, шунинг учун НАТО билан мулоқот бўлиши мумкин эмас. Бу ҳақда Федерация Кенгашининг ахборот сиёсати комиссияси раҳбари Алексей Пушков ўзининг Telegram-каналида НАТО бош котиби Йенс Столтенбергнинг баёнотларига изоҳ берди.Шанба куни НАТО Бош котиби Йенс Столтенберг Германия нашрига берган интервьюсида у ҳали ҳам Россия билан мулоқотни мумкин деб билишини айтди, бироқ, НАТО Бош котибининг сўзларига кўра, мумкин бўлган мулоқот мудофаа ва олдини олишни кучайтириш чоралари билан биргаликда олиб борилиши керак.Унинг фикрича, Столтенбергнинг баёнотлари риторика бўлиб, ундан мақсад жамиятни тинчлантиришдир. Пушковнинг таъкидлашича, Украина учун Россия ҳудудида узоқ масофали қуроллардан фойдаланиш бўйича чекловлар олиб ташланиши жамиятнинг бир қисмини хавотирга солмоқда, Столтенберг эса "мулоқот ҳақида ритуаль, маъносиз ва мажбурий бўлмаган баёнот бериш" орқали уни тинчлантирмоқчи.
https://sputniknews.uz/20240913/nato-ukraina-qoshin-45648457.html
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дунё янгиликлари, дунёда, россия, нато
дунё янгиликлари, дунёда, россия, нато
НАТОда Россияни душман деб билишади — Пушков
Пушков: НАТОда Россияни мулоқот бўйича ҳамкор эмас, душман деб билишади.
ТОШКЕНТ, 15 сен — Sputnik.
НАТОда Россияни мулоқот бўйича ҳамкор эмас, душман деб билишади, шунинг учун НАТО билан мулоқот бўлиши мумкин эмас. Бу ҳақда Федерация Кенгашининг ахборот сиёсати комиссияси раҳбари Алексей Пушков ўзининг Telegram-каналида
НАТО бош котиби Йенс Столтенбергнинг баёнотларига изоҳ берди.
Шанба куни НАТО Бош котиби Йенс Столтенберг Германия нашрига берган интервьюсида у ҳали ҳам Россия билан мулоқотни мумкин деб билишини айтди, бироқ, НАТО Бош котибининг сўзларига кўра, мумкин бўлган мулоқот мудофаа ва олдини олишни кучайтириш чоралари билан биргаликда олиб борилиши керак.
“Биз бундай баёнотларни ўнлаб марта эшитганмиз, лекин мулоқот ўрнига ҳар сафар кучайиб, янги турдаги қуроллар етказиб берилаётганди. Бу сафар ҳам шундай бўлади. НАТО билан ҳеч қандай мулоқот бўлмайди. НАТОда бизни мулоқот бўйича ҳамкор эмас, душман деб билишади”, — деб ёзади Пушков.
Унинг фикрича, Столтенбергнинг баёнотлари риторика бўлиб, ундан мақсад жамиятни тинчлантиришдир. Пушковнинг таъкидлашича, Украина учун Россия ҳудудида узоқ масофали қуроллардан фойдаланиш бўйича чекловлар олиб ташланиши жамиятнинг бир қисмини хавотирга солмоқда, Столтенберг эса "мулоқот ҳақида ритуаль, маъносиз ва мажбурий бўлмаган баёнот бериш" орқали уни тинчлантирмоқчи.