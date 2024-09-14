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Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20240914/moskva-evroosiyo-iqtisodiy-komissiyasining-iv-spartakiadasi-45664623.html
Москвада Евроосиё иқтисодий комиссиясининг IV Спартакиадаси бўлиб ўтди
Москвада Евроосиё иқтисодий комиссиясининг IV Спартакиадаси бўлиб ўтди
Sputnik Ўзбекистон
13 сентябрь куни Москвада, Россия Ташқи ишлар вазирлигининг МГИМО спорт мажмуасида Евроосиё иқтисодий комиссиясининг(ЕИК) IV Спартакиадаси бўлиб ўтди.
2024-09-14T18:45+0500
2024-09-14T18:45+0500
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ТОШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. 13 сентябрь куни Москвада, Россия Ташқи ишлар вазирлигининг МГИМО спорт мажмуасида Евроосиё иқтисодий комиссиясининг(ЕИК) IV Спартакиадаси бўлиб ўтди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.Тантанали маросимда ЕИК ҳайъати раиси Бакитжан Сагинтаев иштирок этди.У ўз нутқида бу йил Спартакиада Евроосиё иқтисодий иттифоқи тўғрисидаги шартнома имзоланганининг 10 йиллигига тўғри келганини таъкидлади.Спорт тадбирида Комиссиянинг 500 дан ортиқ ходимлари ва мутасаддилари, жумладан, Евроосиё Иқтисодий Иттифоқининг бешта давлатидан вакиллар — мухлислар иштирок этди.Спорт мусобақалари дастурига 28 йўналиш: мини-футбол, ​​баскетбол, ​​волейбол, катта теннис, шахмат, кросс, эстафета, арқон тортиш ва бошқалар киритилди.
https://sputniknews.uz/20240912/russia-eoii-shimol-janub-yolak-45628279.html
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москва евроосиё иқтисодий комиссияси iv спартакиадаси
москва евроосиё иқтисодий комиссияси iv спартакиадаси

Москвада Евроосиё иқтисодий комиссиясининг IV Спартакиадаси бўлиб ўтди

18:45 14.09.2024
© ЕЭКIV Спартакиада Евразийской экономической комиссии проходит 13 сентября в Москве на площадке спортивного комплекса МГИМО МИД России.
IV Спартакиада Евразийской экономической комиссии проходит 13 сентября в Москве на площадке спортивного комплекса МГИМО МИД России. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.09.2024
© ЕЭК
Oбуна бўлиш
Спорт тадбирида Комиссиянинг 500 дан ортиқ ходимлари ва мутасаддилари иштирок этди.
ТОШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. 13 сентябрь куни Москвада, Россия Ташқи ишлар вазирлигининг МГИМО спорт мажмуасида Евроосиё иқтисодий комиссиясининг(ЕИК) IV Спартакиадаси бўлиб ўтди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.
Тантанали маросимда ЕИК ҳайъати раиси Бакитжан Сагинтаев иштирок этди.
У ўз нутқида бу йил Спартакиада Евроосиё иқтисодий иттифоқи тўғрисидаги шартнома имзоланганининг 10 йиллигига тўғри келганини таъкидлади.
© ЕЭКIV Спартакиада Евразийской экономической комиссии проходит 13 сентября в Москве на площадке спортивного комплекса МГИМО МИД России.
IV Спартакиада Евразийской экономической комиссии проходит 13 сентября в Москве на площадке спортивного комплекса МГИМО МИД России. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.09.2024
IV Спартакиада Евразийской экономической комиссии проходит 13 сентября в Москве на площадке спортивного комплекса МГИМО МИД России.
© ЕЭК
“Спартакиада шунчаки мусобақа эмас, бу Комиссияда фаол ва соғлом турмуш тарзи қадриятларини тарғиб қилишдир”, - деб таъкидлади ЕИК ҳайъати раиси.
Спорт тадбирида Комиссиянинг 500 дан ортиқ ходимлари ва мутасаддилари, жумладан, Евроосиё Иқтисодий Иттифоқининг бешта давлатидан вакиллар — мухлислар иштирок этди.
© ЕЭКIV Спартакиада Евразийской экономической комиссии проходит 13 сентября в Москве на площадке спортивного комплекса МГИМО МИД России.
IV Спартакиада Евразийской экономической комиссии проходит 13 сентября в Москве на площадке спортивного комплекса МГИМО МИД России. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.09.2024
IV Спартакиада Евразийской экономической комиссии проходит 13 сентября в Москве на площадке спортивного комплекса МГИМО МИД России.
© ЕЭК
Спорт мусобақалари дастурига 28 йўналиш: мини-футбол, ​​баскетбол, ​​волейбол, катта теннис, шахмат, кросс, эстафета, арқон тортиш ва бошқалар киритилди.
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