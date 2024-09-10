https://sputniknews.uz/20240910/russia-uzbekistan-talim-dastur-brifing-45564704.html
Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги қўшма таълим дастурлари юзасидан брифинг — видео
Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги қўшма таълим дастурлари юзасидан брифинг — видео
Sputnik Ўзбекистон
Брифингда Бутунроссия ташқи савдо академияси ректори ва Тошкент давлат иқтисодиёт университети ректори иштирок этди. 10.09.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-09-10T11:01+0500
2024-09-10T11:01+0500
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ТОШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида Россия Иқтисодий ривожланиш вазирлигининг Бутунроссия ташқи савдо академияси ректори Виттория Идрисова ва Тошкент давлат иқтисодиёт университети ректори Тўлқин Тешабаев иштирокида брифинг бўлиб ўтди.Иштирокчилар “Россия-Ўзбекистон қўшма таълим лойиҳалари” мавзусида сўз юритишди.
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матбуот маркази видео, ўзбекистон, ўзбекистон - россия, таълим, видео
матбуот маркази видео, ўзбекистон, ўзбекистон - россия, таълим, видео
Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги қўшма таълим дастурлари юзасидан брифинг — видео
11:01 10.09.2024 (янгиланди: 11:23 10.09.2024)
Брифингда Бутунроссия ташқи савдо академияси ректори ва Тошкент давлат иқтисодиёт университети ректори иштирок этди.
ТОШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида Россия Иқтисодий ривожланиш вазирлигининг Бутунроссия ташқи савдо академияси ректори Виттория Идрисова ва Тошкент давлат иқтисодиёт университети ректори Тўлқин Тешабаев иштирокида брифинг бўлиб ўтди.
Иштирокчилар “Россия-Ўзбекистон қўшма таълим лойиҳалари” мавзусида сўз юритишди.