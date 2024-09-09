https://sputniknews.uz/20240909/ukraine-garb-mutaxassis-russia-nishon-45554165.html
Украинадаги Ғарб мутахассислари Россиянинг нишонига айланган — эксперт
Украинадаги Ғарб мутахассислари Россиянинг нишонига айланган — эксперт
Sputnik Ўзбекистон
Эксперт: Ўйинлар тугади, шекилли. Россия Украинада хорижлик мутахассислар учун шафқатсиз ов олиб бормоқда.
2024-09-09T19:01+0500
2024-09-09T19:01+0500
2024-09-09T19:01+0500
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ТОШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Украинадаги Ғарб мутахассислари Россия ҳарбийлари овининг нишонига айланди. Бу ҳақда Хельсинки университети профессори, геосиёсий эксперт Туомас Малинен Х ижтимоий тармоғида маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.Аввалроқ Россия қўшинлари Харьков чеккасига ҳужум қилгани, у ерга кўплаб хорижлик ёлланма аскар ва техника етиб келгани ҳақида хабар берилган эди.Украина Қуролли кучларининг фуқаролик объектларига ҳужумларига жавобан Россия қўшинлари мунтазам равишда украиналик шахсий таркиб, техника ва ёлланма аскарларнинг жойлашган жойларига, шунингдек, инфратузилмага мақсадли ҳужумларни амалга оширади: Украинанинг энергетика, мудофаа саноати, ҳарбий бошқаруви ва алоқа объектлари. Шу билан бирга, президент матбуот котиби Дмитрий Песков армия турар-жой бинолари ва ижтимоий муассасаларга ҳужум қилмаслигини бир неча бор таъкидлаган.
https://sputniknews.uz/20240909/russia-dxr-memrik-aholi-punkt-ozod-45554793.html
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ўйин россия украина хорижлик мутахассислар ов
ўйин россия украина хорижлик мутахассислар ов
Украинадаги Ғарб мутахассислари Россиянинг нишонига айланган — эксперт
Эксперт: Ўйинлар тугади шекилли. Россия Украинада хорижлик мутахассислар учун шафқатсиз ов олиб бормоқда.
ТОШКЕНТ, 9 сен — Sputnik.
Украинадаги Ғарб мутахассислари Россия ҳарбийлари овининг нишонига айланди. Бу ҳақда Хельсинки университети профессори, геосиёсий эксперт Туомас Малинен Х ижтимоий тармоғида маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.
"Ўйинлар тугади шекилли. Россия Украинада хорижлик мутахассислар учун шафқатсиз овламоқда", — деди эксперт Харьков чеккасидаги ёлланма аскарларга зарба берилгани ҳақидаги хабарга муносабат билдираётиб.
Аввалроқ Россия қўшинлари Харьков чеккасига ҳужум қилгани, у ерга кўплаб хорижлик ёлланма аскар ва техника етиб келгани ҳақида хабар берилган эди.
Украина Қуролли кучларининг фуқаролик объектларига ҳужумларига жавобан Россия қўшинлари мунтазам равишда украиналик шахсий таркиб, техника ва ёлланма аскарларнинг жойлашган жойларига, шунингдек, инфратузилмага мақсадли ҳужумларни амалга оширади: Украинанинг энергетика, мудофаа саноати, ҳарбий бошқаруви ва алоқа объектлари. Шу билан бирга, президент матбуот котиби Дмитрий Песков армия турар-жой бинолари ва ижтимоий муассасаларга ҳужум қилмаслигини бир неча бор таъкидлаган.