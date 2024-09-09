Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Редакционный центр Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.04.2024
Матбуот маркази
Sputnik Ўзбекистон матбуот маркази “Россия сегодня” халқаро медиа гуруҳи таркибига киради. Матбуот-маркази рақами: +99897 190 71 78
https://sputniknews.uz/20240909/russia-uzbekistan-talim-loyiha-45549676.html
Анонс: Россия-Ўзбекистон қўшма таълим лойиҳалари кўриб чиқилади
Анонс: Россия-Ўзбекистон қўшма таълим лойиҳалари кўриб чиқилади
Sputnik Ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон матбуот марказининг бу галги меҳмонлари: Бутунроссия ташқи савдо академияси ректори ва Тошкент давлат иқтисодиёт университети ректори. 09.09.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-09-09T12:43+0500
2024-09-09T12:43+0500
матбуот маркази
жамият
ўзбекистон
россия
таълим
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/01/43691200_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_09eb0ec0d6f48431f03632b69a4ebdd7.jpg
ТОШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Бугун, 9 сентябрь куни, соат 18:00 да Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида навбатдаги брифинг бўлиб ўтади.Тадбирда Россия Иқтисодий ривожланиш вазирлигининг Бутунроссия ташқи савдо академияси ректори Виттория Идрисова ва Тошкент давлат иқтисодиёт университети ректори Тўлқин Тешабаев иштирок этади.Иштирокчилар “Россия-Ўзбекистон қўшма таълим лойиҳалари” мавзусида сўз юритишади.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/01/43691200_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a85f3dcd5a16336d978160098c064ade.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, ўзбекистон, россия, таълим
жамият, ўзбекистон, россия, таълим

Анонс: Россия-Ўзбекистон қўшма таълим лойиҳалари кўриб чиқилади

12:43 09.09.2024
© Sputnik/Abdubakir YunusovРедакционный центр Sputnik Узбекистан
Редакционный центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.09.2024
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
Oбуна бўлиш
Sputnik Ўзбекистон матбуот марказининг бу галги меҳмонлари: Бутунроссия ташқи савдо академияси ректори ва Тошкент давлат иқтисодиёт университети ректори.
ТОШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Бугун, 9 сентябрь куни, соат 18:00 да Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида навбатдаги брифинг бўлиб ўтади.
Тадбирда Россия Иқтисодий ривожланиш вазирлигининг Бутунроссия ташқи савдо академияси ректори Виттория Идрисова ва Тошкент давлат иқтисодиёт университети ректори Тўлқин Тешабаев иштирок этади.
Иштирокчилар “Россия-Ўзбекистон қўшма таълим лойиҳалари” мавзусида сўз юритишади.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0