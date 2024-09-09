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КВН бошловчиси Александр Масляков вафот этди
КВН бошловчиси Александр Масляков вафот этди
Sputnik Ўзбекистон
КВН бошловчиси Александр Масляков 83 ёшида вафот этди.
2024-09-09T10:00+0500
2024-09-09T10:00+0500
2024-09-09T10:12+0500
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TOШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Афсонавий КВН (Қувноқлар ва зукколар клуби) телебошловчиси Александр Масляков 83 ёшида вафот этди, деб хабар берди клуб Telegram-канали. Қайд этилишича, у енгил ўпка саратонидан азият чеккан. Масляков 1964 йилдан бери Россияда ва хорижда ҳазил ва сатира тимсолига айланган КВН дастурини олиб борган. Маълумот учун, Александр Масляков 1941 йил 24 ноябрда Свердловскда (ҳозирги Екатеринбург) туғилган. 1966 йилда Масляков Москва транспорт муҳандислари институтини (ҳозирги Россия транспорт университети), 1968 йилда телевидение ходимлари учун олий курсларни тамомлаган.
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квн бошловчиси александр масляков вафот этди
квн бошловчиси александр масляков вафот этди
КВН бошловчиси Александр Масляков вафот этди
10:00 09.09.2024 (янгиланди: 10:12 09.09.2024)
КВН бошловчиси Александр Масляков 83 ёшида вафот этди.
TOШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Афсонавий КВН (Қувноқлар ва зукколар клуби) телебошловчиси Александр Масляков 83 ёшида вафот этди, деб хабар берди клуб Telegram-канали.
“Александр Васильевич Масляков 2024 йил 8 сентябрда вафот этганини чуқур афсус билан маълум қиламиз. У КВН ҳаракатининг барча иштирокчилари ва миллионлаб томошабинлар учун афсона бўлган ва абадий қолади”, — дейилади хабарда.
Қайд этилишича, у енгил ўпка саратонидан азият чеккан.
Масляков 1964 йилдан бери Россияда ва хорижда ҳазил ва сатира тимсолига айланган КВН дастурини олиб борган.
Маълумот учун, Александр Масляков 1941 йил 24 ноябрда Свердловскда (ҳозирги Екатеринбург) туғилган. 1966 йилда Масляков Москва транспорт муҳандислари институтини (ҳозирги Россия транспорт университети), 1968 йилда телевидение ходимлари учун олий курсларни тамомлаган.