https://sputniknews.uz/20240908/uzbekistan-qovun-davlat-eksport-45529175.html
Ўзбекистон қовунларини қайси давлат аҳолиси кўпроқ истеъмол қилмоқда?
Ўзбекистон қовунларини қайси давлат аҳолиси кўпроқ истеъмол қилмоқда?
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистондан энг кўп қўвунни Қирғизистон сотиб олди. 08.09.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-09-08T12:10+0500
2024-09-08T12:10+0500
2024-09-08T12:10+0500
иқтисод
ўзбекистон
статистика агентлиги
қовун
қирғизистон
экспорт
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ТОШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Ўзбекистон қарийб 11 млн долларга тенг қовун экспорт қилди, дея хабар берди Статистика агентлиги.Ўзбекистон шу йилнинг январь-июль ойларида хорижга қиймати 10,8 млн долларга тенг бўлган 24,3 минг тонна қовун экспорт қилган.7 ойда энг кўп қовун экспорт қилинган давлатлар:Маълумот учун, Ўзбекистон халқ селекциясида 150 дан ортиқ қовун навлари бор. Мамлакатда энг кўп экиладиган қовун навлари: “Оқуруғ”, “Асате 3806”, “Бўрикалла”, “Кўктинна”, “Кўкча”, “Қизилуруғ”, “Маҳаллий сариқ ҳандалак”, “Оби Новвот”, “Шакарпалак”, “Гурлан” кабилардир.
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иқтисод, ўзбекистон, статистика агентлиги, қовун, қирғизистон, экспорт
иқтисод, ўзбекистон, статистика агентлиги, қовун, қирғизистон, экспорт
Ўзбекистон қовунларини қайси давлат аҳолиси кўпроқ истеъмол қилмоқда?
Ўзбекистондан энг кўп қўвунни Қирғизистон сотиб олди.
ТОШКЕНТ, 8 сен — Sputnik.
Ўзбекистон қарийб 11 млн долларга тенг қовун экспорт қилди, дея хабар берди Статистика агентлиги.
Ўзбекистон шу йилнинг январь-июль ойларида хорижга қиймати 10,8 млн долларга тенг бўлган 24,3 минг тонна қовун экспорт қилган.
7 ойда энг кўп қовун экспорт қилинган давлатлар:
Қирғизистон – 7,2 минг тонна;
Қозоғистон – 6,2 минг тонна;
Германия – 0,8 минг тонна.
Маълумот учун, Ўзбекистон халқ селекциясида 150 дан ортиқ қовун навлари бор. Мамлакатда энг кўп экиладиган қовун навлари: “Оқуруғ”, “Асате 3806”, “Бўрикалла”, “Кўктинна”, “Кўкча”, “Қизилуруғ”, “Маҳаллий сариқ ҳандалак”, “Оби Новвот”, “Шакарпалак”, “Гурлан” кабилардир.