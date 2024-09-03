https://sputniknews.uz/20240903/kursk-viloyatida-ukraina-qoshinlarining-bir-necha-hujumi-qaytarildi-45483154.html
Курск вилоятида Украина қўшинларининг бир неча ҳужуми қайтарилди
Курск вилоятида Украина қўшинларининг бир неча ҳужуми қайтарилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия ҳарбийлари Украина қуролли кучларининг Курск вилоятида бир неча марта ҳужумга уринишларини бартараф этди. 03.09.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-09-03T20:30+0500
2024-09-03T20:30+0500
2024-09-03T20:30+0500
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ТОШКЕНТ, 3 сен – Sputnik. Россиянинг "Шимол" кучлар гуруҳи Курск вилоятида Украина Қуролли кучларининг бешта ҳужумини қайтарди ва учта ҳужумга уринишини бартараф этди, деб хабар қилди Мудофаа вазирлиги.Шунингдек, Комаровка, Коренево ва Олговка йўналишидаги ҳужумга уринишларнинг олдини олишга муваффақ бўлдик. Душман 25 нафаргача аскарини, иккита зирҳли жанговар машинаси ва учта автомашинасини йўқотди.Бундан ташқари, Россия авиацияси ва артиллерияси УҚКнинг Апанасовка, Борки, Вишневка, Викторовка, Гордеевка, Косица, Краснооктябрское, Княжий Первий, Куриловка, Любимовка, Мартиновка, Михайловка, Малая Локня, Новоивановка, Орловка, Плехово ва Словеня аҳоли пунктлари ҳудудларида душман аскарлари ва техникасига зарба берди. Оператив-тактик авиация Суми вилоятида Украина қуролли кучлари захиралари тўпланган жойларга ҳам ҳужум қилди. Зарбалар Белополе, Ворожба, Велика Писаревка, Глухов, Мирополе, Новая Сич, Новоивановка, Павловка, Пустогород, Погребки, Старе Верки, Стукаловка, Суми, Хотен ва Юнаков аҳоли пунктлари яқинида жойлашган бўлинмаларга берилди.Эслатиб ўтамиз, 6 август куни Украина Қуролли кучлари Россиянинг Украина билан чегарадош Курск вилояти ҳудудига бостириб кирган эди. 3 сентябрь ҳолатига, Курск йўналишида ҳужум тўлиқ тўхтатилган, Украина Қуролли кучлари йўқотишлари 9300 нафар аскар, 80-та танкини ташкил қилди.Белгород ва Брянск вилоятларида фуқароларнинг хавфсизлигини таъминлаш учун аксилтеррор режими кучга кирган.
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россия, украина, ҳужум, террор, террорчи
россия, украина, ҳужум, террор, террорчи
Курск вилоятида Украина қўшинларининг бир неча ҳужуми қайтарилди
Россия ҳарбийлари Украина қуролли кучларининг Курск вилоятида бир неча марта ҳужумга уринишларини бартараф этди.
ТОШКЕНТ, 3 сен – Sputnik. Россиянинг "Шимол" кучлар гуруҳи Курск вилоятида Украина Қуролли кучларининг бешта ҳужумини қайтарди ва учта ҳужумга уринишини бартараф этди, деб хабар қилди Мудофаа вазирлиги.
“Шимол" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари армия авиацияси ва артиллерия кўмагида кун давомида Борки, Маревка, Камишевка ва Черкасское Поречное аҳоли пунктлари йўналишида душман ҳужум гуруҳининг бешта ҳужумини қайтарди”, — дейилади хабарда.
Шунингдек, Комаровка, Коренево ва Олговка йўналишидаги ҳужумга уринишларнинг олдини олишга муваффақ бўлдик. Душман 25 нафаргача аскарини, иккита зирҳли жанговар машинаси ва учта автомашинасини йўқотди.
Бундан ташқари, Россия авиацияси ва артиллерияси УҚКнинг Апанасовка, Борки, Вишневка, Викторовка, Гордеевка, Косица, Краснооктябрское, Княжий Первий, Куриловка, Любимовка, Мартиновка, Михайловка, Малая Локня, Новоивановка, Орловка, Плехово ва Словеня аҳоли пунктлари ҳудудларида душман аскарлари ва техникасига зарба берди.
Оператив-тактик авиация Суми вилоятида Украина қуролли кучлари захиралари тўпланган жойларга ҳам ҳужум қилди. Зарбалар Белополе, Ворожба, Велика Писаревка, Глухов, Мирополе, Новая Сич, Новоивановка, Павловка, Пустогород, Погребки, Старе Верки, Стукаловка, Суми, Хотен ва Юнаков аҳоли пунктлари яқинида жойлашган бўлинмаларга берилди.
Россия қўшинлари зарбалари натижасида Украина армияси бир кунда 400 нафарга яқин ҳарбий хизматчилар, 12 та зирҳли жанговар транспорт воситалари, учта артиллерия қуроллари, битта реактив отиш тизими, зенит-ракета ва қурол комплекси жанговар транспорт воситаси, радиоэлектрон уруш станцияси, 12 та машина, иккита муҳандислик техникаси йўқ қилинди.
Эслатиб ўтамиз, 6 август куни Украина Қуролли кучлари Россиянинг Украина билан чегарадош Курск вилояти ҳудудига бостириб кирган эди. 3 сентябрь ҳолатига, Курск йўналишида ҳужум тўлиқ тўхтатилган, Украина Қуролли кучлари йўқотишлари 9300 нафар аскар, 80-та танкини ташкил қилди.
Белгород ва Брянск вилоятларида фуқароларнинг хавфсизлигини таъминлаш учун аксилтеррор режими кучга кирган.