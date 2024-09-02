https://sputniknews.uz/20240902/rossiya-harbiylari-sumi-viloyatida-uchta-himarsni-yoq-qildi--video-45465108.html

Россия ҳарбийлари Суми вилоятида учта HIMARSни йўқ қилди — видео

Россия ҳарбийлари Суми вилоятида учта HIMARSни йўқ қилди — видео

Sputnik Ўзбекистон

Украинанинг учта HIMARS ва 30 нафарга яқин аскарлари юқори аниқликдаги ракета зарбаси билан йўқ қилинди. 02.09.2024, Sputnik Ўзбекистон

2024-09-02T15:12+0500

2024-09-02T15:12+0500

2024-09-02T16:38+0500

россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси

россия

видео

украина

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ТОШКЕНТ, 2 сен – Sputnik. Россия ҳарбий хизматчилари Суми вилоятида юқори аниқликдаги ракеталар ёрдамида яширилган учта HIMARS ўқ отиш мосламаларини йўқ қилди, деб хабар қилди Мудофаа вазирлиги.Нишон тасдиқлаганидан сўнг қўмондонлик ушбу позицияларига юқори аниқликдаги ракета зарбаси беришга қарор қилди.Объектив назорат воситалари зарба нишонга текканини ва қуйидагилар йўқ қилинганини тасдиқлади:Украина Қуролли кучлари бўлинмалари 6 август куни Суми вилояти ҳудуди орқали Россиянинг Курск вилоятига бостириб кирди. Россия Қуролли кучлари Суми вилоятида жойлашган Украина қуролли кучлари позицияларига тизимли равишда зарба бермоқда.Махсус ҳарбий операция бошлангандан бери Украина Қуролли кучларининг жами 641 та самолёти, 283 та вертолёти, 30 950 та учувчисиз аппарати, 575 та зенит-ракета тизими, 17 805 та танки ва бошқа зирҳли жанговар машиналари, 1 434 кўп марталик жанговар техникаси, 13 952 дала артиллерия қуроллари ва миномётлари, 25 520 дона махсус ҳарбий машиналари йўқ қилинди.

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Российские военные уничтожили замаскированные позиции РСЗО HIMARS ВСУ под Сумами Sputnik Ўзбекистон Российские военные высокоточными ударами уничтожили замаскированные позиции РСЗО HIMARS ВСУ под Сумами и более 30 украинских националистов, сообщило Минобороны 2024-09-02T15:12+0500 true PT1M33S

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