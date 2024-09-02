https://sputniknews.uz/20240902/ozbekiston-kinoteatrlarida-bepul-filmlar-namoyishi-bolib-otmoqda-45459110.html
Ўзбекистон кинотеатрларида бепул фильмлар намойиши бўлиб ўтмоқда
Ўзбекистон кинотеатрларида бепул фильмлар намойиши бўлиб ўтмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Сентябрь ойининг бошида республика кинотеатрларидан бепул миллий фильмлар намойиши бўлиб ўтади — Кинематография агентлиги. 02.09.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-09-02T10:43+0500
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кино
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ўзбекистон кинематография агентлиги
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ТОШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Ўзбекистон Кинематография агентлиги сентябр ойининг бошида республиканинг бир неча кинотеатрларида бепул фильмлар намойиши ҳақида эълон қилди. Бундан ташқари, 29 августдан сентябрь ойи бошига қадар мамлакатимиз кинотеатрларида 10 тага яқин миллий фильмлар мутлоқ бепул намойиш этилади!", - дейилади хабарда. Намойиш этиладиган фильмлар орасида қуйидагилар бор: "Офицер 55", “Абдулла Орипов: истиқлол куйчиси”, "Самурай", "Доктор Абдуллаев", "Ишқ ва Андуҳ", "Осмондаги болалар 3" ва бошқалар.
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ўзбекистон, санъат, кино, ўзбек кино, бепул, ўзбекистон кинематография агентлиги, маданият
ўзбекистон, санъат, кино, ўзбек кино, бепул, ўзбекистон кинематография агентлиги, маданият
Ўзбекистон кинотеатрларида бепул фильмлар намойиши бўлиб ўтмоқда
Сентябрь ойининг бошида республика кинотеатрларидан бепул миллий фильмлар намойиши бўлиб ўтади — Кинематография агентлиги.
ТОШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Ўзбекистон Кинематография агентлиги сентябр ойининг бошида республиканинг бир неча кинотеатрларида бепул фильмлар намойиши ҳақида эълон қилди.
"Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг 33 йиллиги муносабати билан Ўзбекистон Миллий кино санъат саройида 3 сентябрь куни соат 18:00 да “Баҳодир Ялангтўш” тарихий-бадиий фильмининг бепул намойиши бўлиб ўтади.
Бундан ташқари, 29 августдан сентябрь ойи бошига қадар мамлакатимиз кинотеатрларида 10 тага яқин миллий фильмлар мутлоқ бепул намойиш этилади!", - дейилади хабарда.
Намойиш этиладиган фильмлар орасида қуйидагилар бор: "Офицер 55", “Абдулла Орипов: истиқлол куйчиси”, "Самурай", "Доктор Абдуллаев", "Ишқ ва Андуҳ", "Осмондаги болалар 3" ва бошқалар.