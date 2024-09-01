https://sputniknews.uz/20240901/vladimir-putin-shavkat-mirziyoev-mustaqillik-tabrik-45451200.html
Владимир Путин Шавкат Мирзиёевни Ўзбекистон Мустақиллиги куни билан табриклади
Владимир Путин Шавкат Мирзиёевни Ўзбекистон Мустақиллиги куни билан табриклади
Sputnik Ўзбекистон
Владимир Путин Шавкат Мирзиёевни Ўзбекистон Мустақиллиги куни билан табриклади
2024-09-01T11:46+0500
2024-09-01T11:46+0500
2024-09-01T11:46+0500
сиёсат
россия
ўзбекистон
ўзбекистон - россия
шавкат мирзиёев
владимир путин
табрик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/1b/44074601_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0256421003de3902762066866b2a2220.jpg
ТОШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевни Ўзбекистон Мустақиллиги куни билан табриклаб, мамлакатнинг жаҳон миқёсидаги мавқеи мустаҳкамланаётганини таъкидлади,дея хабар берди Кремль сайти.Путин, шунингдек, Марказий Осиёда хавфсизликни мустаҳкамлаш манфаати йўлида мамлакатлар ўртасидаги алоқаларни кучайтиришга ишонч билдирди.Россия етакчси, шунингдек, Ўзбекистон раҳбарига мустаҳкам соғлик ва муваффақиятлар, мамлакатнинг барча фуқароларига бахт ва фаровонлик тилади.
https://sputniknews.uz/20240901/mirziyoev-uzbekistan-xalq-mustaqilligik-bayram-tabrik-45448776.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/1b/44074601_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5cadf33b2c0bbe9b189a4f167b4891c4.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
владимир путин шавкат мирзиёев ўзбекистон мустақиллиги куни табрик
владимир путин шавкат мирзиёев ўзбекистон мустақиллиги куни табрик
Владимир Путин Шавкат Мирзиёевни Ўзбекистон Мустақиллиги куни билан табриклади
Россия етакчиси Ўзбекистон билан МДҲ ва ШҲТ доирасида самарали ҳамкорликни алоҳида қайд этди.
ТОШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевни Ўзбекистон Мустақиллиги куни билан табриклаб, мамлакатнинг жаҳон миқёсидаги мавқеи мустаҳкамланаётганини таъкидлади,дея хабар берди Кремль сайти.
“Ҳурматли Шавкат Миромонович, Ўзбекистон Республикасининг миллий байрами – Мустақиллик куни муносабати билан самимий табрикларимни қабул қилинг. Мамлакатингиз ижтимоий-иқтисодий тараққиёт йўлидан дадил қадам ташлаб, минтақавий кун тартибидаги муҳим масалаларни ҳал этишда фаол иштирок этиб, жаҳон миқёсида ўз мавқеини мустаҳкамламоқда. Россия-Ўзбекистон муносабатлари стратегик шериклик ва иттифоқчилик характерига эга. Москва ва Тошкент турли йўналишларда фаол ҳамкорлик қилмоқда, МДҲ, ШҲТ ва бошқа кўп томонлама тузилмалар доирасида самарали ҳамкорлик қилмоқда”, — дейилади табрик матнида.
Путин, шунингдек, Марказий Осиёда хавфсизликни мустаҳкамлаш манфаати йўлида мамлакатлар ўртасидаги алоқаларни кучайтиришга ишонч билдирди.
“Ишончим комилки, биз биргаликдаги саъй-ҳаракатлар орқали дўст халқларимиз фаровонлиги, Марказий Осиёда хавфсизлик ва барқарорликни мустаҳкамлаш манфаатлари йўлида конструктив икки томонлама алоқаларни изчил оширишда давом этамиз”, — дейилади табрикда.
Россия етакчси, шунингдек, Ўзбекистон раҳбарига мустаҳкам соғлик ва муваффақиятлар, мамлакатнинг барча фуқароларига бахт ва фаровонлик тилади.