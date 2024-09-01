https://sputniknews.uz/20240901/rossiya-nato-hujum-rejasi-tiv-45453705.html
Россиянинг НАТО давлатларига ҳужум қилиш режаси йўқ — Россия ТИВ
Россиянинг НАТО давлатларига ҳужум қилиш режаси йўқ — Россия ТИВ
Sputnik Ўзбекистон
Ташқи ишлар вазирлиги: Россия НАТО ҳудудига ҳужум қилиш ниятида эмас. 01.09.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-09-01T15:08+0500
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ТОШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Россия Ташқи ишлар вазирлиги Россия Федерациясининг НАТО ҳудудига ҳужум қилиш режаси йўқлигини маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.Аввалроқ ОАВда Литва 2027 йил охиригача бундесвернинг 4000 аскари жойлаштириладиган ҳарбий база қурилишини бошлагани ҳақида хабарлар тарқалган эди."У, Россия қўшинлари Болтиқбўйи мамлакатига ҳужум қилган тақдирда, уларнинг "биринчи зарбасини" ўз зиммасига олиши керак дейишади. Германиянинг юқори мартабали ҳарбий амалдорлари Россия яқин 5-7 йил ичида НАТО ҳудудига “ҳужум қилиши” мумкинлигига ишонмоқда”, — дейилади ТИВ хабарида.“Ўз навбатида, биз яна бир бор таъкидлаймизки, мамлакатимизда бундай режалар йўқ”, — деди Россия ТИВ.
https://sputniknews.uz/20240725/usa-saylovchi-nato-russia-44937470.html
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дунё янгиликлари, дунёда, россия, россия тив, нато
дунё янгиликлари, дунёда, россия, россия тив, нато
Россиянинг НАТО давлатларига ҳужум қилиш режаси йўқ — Россия ТИВ
Ташқи ишлар вазирлиги: Россия НАТО ҳудудига ҳужум қилиш ниятида эмас.
ТОШКЕНТ, 1 сен — Sputnik.
Россия Ташқи ишлар вазирлиги Россия Федерациясининг НАТО ҳудудига ҳужум қилиш режаси йўқлигини маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.
Аввалроқ ОАВда Литва 2027 йил охиригача бундесвернинг 4000 аскари жойлаштириладиган ҳарбий база қурилишини бошлагани ҳақида хабарлар тарқалган эди.
"Германия ўз қўшинларини Литвада жойлаштиришни "тарихий қарор" деб баҳолайди", дея Ташқи ишлар вазирлиги "биринчи ҳарбий хизматчилар жорий йилнинг апрель ойида келганлигини, 2025 йилда немис бригадасининг расмий "фаоллашуви" ҳақида эълон қилиниши режалаштирилганлигини" қўшимча қилди.
"У, Россия қўшинлари Болтиқбўйи мамлакатига ҳужум қилган тақдирда, уларнинг "биринчи зарбасини" ўз зиммасига олиши керак дейишади. Германиянинг юқори мартабали ҳарбий амалдорлари Россия яқин 5-7 йил ичида НАТО ҳудудига “ҳужум қилиши” мумкинлигига ишонмоқда”, — дейилади ТИВ хабарида.
“Ўз навбатида, биз яна бир бор таъкидлаймизки, мамлакатимизда бундай режалар йўқ”, — деди Россия ТИВ.