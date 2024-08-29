https://sputniknews.uz/20240829/russia-uzbekistan-yosh-tadbirkorlar-45415373.html
Россиялик ёш тадбиркорлар Ўзбекистонга келишди — мақсад ва режалар
Россиялик ёш тадбиркорлар Ўзбекистонга келишди — мақсад ва режалар
Sputnik Ўзбекистон
Россиялик ёш тадбиркорлар ва ўзбекистонлик ҳамкорлар бизнеснинг қайси соҳаларини ривожлантиришга тайёр?
2024-08-29T13:14+0500
2024-08-29T13:14+0500
2024-08-29T13:14+0500
видео
ўзбекистон
россия
тадбиркор
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Шу кунларда Тошкентда Россия Федерациясидан 20 нафар тадбиркор иштирокида бизнес-миссия бўлиб ўтмоқда. Ёшлар аллақачон Ёшлар ишлари агентлигига ташриф буюриб, ўзбекистонлик салоҳиятли ҳамкорлар билан B2B форматида учрашувлар ўтказишган.Дастурда энг йирик саноат корхоналарига ташриф буюриш ҳам кўзда тутилган. Белгиланган бизнес йўналишлари қаторида кийим-кечак, пойабзал, уй-рўзғор буюмлари, парфюмерия, асал, ёғоч маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва сотиш, шунингдек, болалар ўйин майдончалари қуриш ҳамда Ўзбекистон Меҳнат биржаси билан ҳамкорлик қилиш киради.Батафсил – Sputnik Ўзбекистон видеосида.
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Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
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Анна Желиховская
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россия ёш тадбиркорлар ўзбекистонлик ҳамкорлар бизнес
россия ёш тадбиркорлар ўзбекистонлик ҳамкорлар бизнес
Россиялик ёш тадбиркорлар Ўзбекистонга келишди — мақсад ва режалар
Эксклюзив
Россиялик ёш тадбиркорлар ва ўзбекистонлик ҳамкорлар бизнеснинг қайси соҳаларини ривожлантиришга тайёр?
Шу кунларда Тошкентда Россия Федерациясидан 20 нафар тадбиркор иштирокида бизнес-миссия бўлиб ўтмоқда. Ёшлар аллақачон Ёшлар ишлари агентлигига ташриф буюриб, ўзбекистонлик салоҳиятли ҳамкорлар билан B2B форматида учрашувлар ўтказишган.
Дастурда энг йирик саноат корхоналарига ташриф буюриш ҳам кўзда тутилган. Белгиланган бизнес йўналишлари қаторида кийим-кечак, пойабзал, уй-рўзғор буюмлари, парфюмерия, асал, ёғоч маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва сотиш, шунингдек, болалар ўйин майдончалари қуриш ҳамда Ўзбекистон Меҳнат биржаси билан ҳамкорлик қилиш киради.
Батафсил – Sputnik Ўзбекистон видеосида.