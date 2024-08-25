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https://sputniknews.uz/20240825/erkin-kurash-ulugbek-rashidov-jahon-chempionat-oltin-45363233.html
Эркин кураш: Улуғбек Рашидов жаҳон чемпионатида олтин медалга эга чиқди
Эркин кураш: Улуғбек Рашидов жаҳон чемпионатида олтин медалга эга чиқди
Sputnik Ўзбекистон
Спортчи Иорданияда ўтаётган U17 ёш тоифасидаги жаҳон чемпионати совриндорига айланди.
2024-08-25T09:43+0500
2024-08-25T09:43+0500
спорт
ўзбекистон
иордания
кураш
олтин медаль
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TOШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Ўзбекистонлик эркин курашчи Улуғбек Рашидов (-48 кг) Амман шаҳрида ўтаётган U17 ёш тоифасидаги жаҳон чемпионатида олтин медални қўлга киритди, дея хабар берди Миллий олипмия қўмитаси. Улуғбек Рашидов барча беллашувларда яққол устунлик билан рақибларини мағлуб этиб, финалда эронлик Амираббос Ализодани муддатидан аввал таслим қилди. Шунингдек, яна икки нафар ўзбекистонлик курашчи эртага бронза медали учун куч синашади. Ўтиш босқичи: Эслатиб ўтамиз, спорт курашлари бўйича Ўзбекистон ўсмирлар терма жамоаси Иордания мезбонлик қилаётган U17 ёш тоифасидаги жаҳон чемпионатида юнон-рум курашчилар Ҳусниддин Абдукаримов кумуш медални қўлга киритган бўлса, Сардор Холмурзаев, Умиджон Каромов, Фарруҳ Йўлдошев, Беҳрузбек Валиев, Фахрикамол Комилжонов бронза медали билан тақдирланди.
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иордания u17 ёш тоифасидаги жаҳон чемпионати улуғбек рашидов эркин кураш
иордания u17 ёш тоифасидаги жаҳон чемпионати улуғбек рашидов эркин кураш

Эркин кураш: Улуғбек Рашидов жаҳон чемпионатида олтин медалга эга чиқди

09:43 25.08.2024
© НОКЎзбекистонлик эркин курашчи Улуғбек Рашидов U17 ёш тоифасидаги жаҳон чемпионатида олтин медални қўлга киритди
Ўзбекистонлик эркин курашчи Улуғбек Рашидов U17 ёш тоифасидаги жаҳон чемпионатида олтин медални қўлга киритди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.08.2024
© НОК
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Спортчи Иорданияда ўтаётган U17 ёш тоифасидаги жаҳон чемпионати совриндорига айланди.
TOШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Ўзбекистонлик эркин курашчи Улуғбек Рашидов (-48 кг) Амман шаҳрида ўтаётган U17 ёш тоифасидаги жаҳон чемпионатида олтин медални қўлга киритди, дея хабар берди Миллий олипмия қўмитаси.
Улуғбек Рашидов барча беллашувларда яққол устунлик билан рақибларини мағлуб этиб, финалда эронлик Амираббос Ализодани муддатидан аввал таслим қилди.
Шунингдек, яна икки нафар ўзбекистонлик курашчи эртага бронза медали учун куч синашади.
Ўтиш босқичи:
-51 кг: Озодбек Алижонов - Ашот Гюлназарян (Арманистон);
-92 кг: Асадбек Эркинжонов - Майклжит Сингҳ (Канада).
Эслатиб ўтамиз, спорт курашлари бўйича Ўзбекистон ўсмирлар терма жамоаси Иордания мезбонлик қилаётган U17 ёш тоифасидаги жаҳон чемпионатида юнон-рум курашчилар Ҳусниддин Абдукаримов кумуш медални қўлга киритган бўлса, Сардор Холмурзаев, Умиджон Каромов, Фарруҳ Йўлдошев, Беҳрузбек Валиев, Фахрикамол Комилжонов бронза медали билан тақдирланди.
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