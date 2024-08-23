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https://sputniknews.uz/20240823/ozarbayjon-prezidenti-tantanali-kutib-olindi-45336421.html
Озарбайжон президенти тантанали кутиб олинди — фото
Озарбайжон президенти тантанали кутиб олинди — фото
Sputnik Ўзбекистон
23 август куни Кўксарой қароргоҳида Озарбайжон президенти Илҳом Алиевни тантанали кутиб олиш маросими бўлди
2024-08-23T13:06+0500
2024-08-23T13:39+0500
сиёсат
ўзбекистон
озарбайжон
шавкат мирзиёев
илҳом алиев
ташриф
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TOШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Кўксарой қароргоҳида Озарбайжон президенти Илҳом Алиевни тантанали кутиб олиш маросими бўлди. Бу ҳақда Ўзбекистон президенти матбуот хизмати хабар берди. Икки давлат байроқлари билан безатилган майдонда Озарбайжон президенти шарафига фахрий қоровул саф тортди. Етакчилар фахрий қоровул сафи олдидан ўтиб, расмий делегациялар аъзоларини қутладилар. Биргаликда суратга тушилгандан сўнг, давлат раҳбарларининг тор доирадаги музокаралари бошланди.
https://sputniknews.uz/20240822/ilhom-aliev-rafiqa-uzbekistan-45324824.html
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озарбайжон президенти
озарбайжон президенти

Озарбайжон президенти тантанали кутиб олинди — фото

13:06 23.08.2024 (янгиланди: 13:39 23.08.2024)
© Пресс-служба Президента Республики УзбекистанВ резиденции "Куксарой" состоялась торжественная церемония встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева
В резиденции Куксарой состоялась торжественная церемония встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.08.2024
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев олий мартабали меҳмонни самимий кутиб олди.
TOШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Кўксарой қароргоҳида Озарбайжон президенти Илҳом Алиевни тантанали кутиб олиш маросими бўлди. Бу ҳақда Ўзбекистон президенти матбуот хизмати хабар берди.
Икки давлат байроқлари билан безатилган майдонда Озарбайжон президенти шарафига фахрий қоровул саф тортди.
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
В резиденции Куксарой состоялась торжественная церемония встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева - Sputnik Ўзбекистон
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© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
В резиденции Куксарой состоялась торжественная церемония встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева - Sputnik Ўзбекистон
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© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
В резиденции Куксарой состоялась торжественная церемония встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева - Sputnik Ўзбекистон
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© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
В резиденции Куксарой состоялась торжественная церемония встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева - Sputnik Ўзбекистон
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© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
В резиденции Куксарой состоялась торжественная церемония встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева - Sputnik Ўзбекистон
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© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
В резиденции Куксарой состоялась торжественная церемония встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева - Sputnik Ўзбекистон
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© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
В резиденции Куксарой состоялась торжественная церемония встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева - Sputnik Ўзбекистон
7/9
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
В резиденции Куксарой состоялась торжественная церемония встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева - Sputnik Ўзбекистон
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© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
В резиденции Куксарой состоялась торжественная церемония встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева - Sputnik Ўзбекистон
9/9
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
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© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
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© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
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© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
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© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
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© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
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© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
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© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
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© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
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© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев олий мартабали меҳмонни самимий кутиб олди ва шоҳсупага таклиф қилди. Ўзбекистон ва Озарбайжон давлат мадҳиялари янгради.
Етакчилар фахрий қоровул сафи олдидан ўтиб, расмий делегациялар аъзоларини қутладилар. Биргаликда суратга тушилгандан сўнг, давлат раҳбарларининг тор доирадаги музокаралари бошланди.
Ильхам Алиев с супругой прибыли в Узбекистан с государственным визитом - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.08.2024
Илҳом Алиев рафиқаси ҳамроҳлигида Ўзбекистонга келди
Кеча, 16:28
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