Озарбайжон президенти тантанали кутиб олинди — фото
13:06 23.08.2024 (янгиланди: 13:39 23.08.2024)
© Пресс-служба Президента Республики УзбекистанВ резиденции "Куксарой" состоялась торжественная церемония встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
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Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев олий мартабали меҳмонни самимий кутиб олди.
TOШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Кўксарой қароргоҳида Озарбайжон президенти Илҳом Алиевни тантанали кутиб олиш маросими бўлди. Бу ҳақда Ўзбекистон президенти матбуот хизмати хабар берди.
Икки давлат байроқлари билан безатилган майдонда Озарбайжон президенти шарафига фахрий қоровул саф тортди.
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
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© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
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© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
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© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
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© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
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© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
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© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
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© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
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© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
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© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
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© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
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© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
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© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
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© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
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© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
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© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
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© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
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© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
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© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев олий мартабали меҳмонни самимий кутиб олди ва шоҳсупага таклиф қилди. Ўзбекистон ва Озарбайжон давлат мадҳиялари янгради.
Етакчилар фахрий қоровул сафи олдидан ўтиб, расмий делегациялар аъзоларини қутладилар. Биргаликда суратга тушилгандан сўнг, давлат раҳбарларининг тор доирадаги музокаралари бошланди.