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https://sputniknews.uz/20240818/fargona-xitoy-metal-qayta-ishlash-zavod-45249288.html
Фарғона вилояти Хитой билан ҳамкорликда метални қайта ишлаш заводини ишга туширмоқда
Фарғона вилояти Хитой билан ҳамкорликда метални қайта ишлаш заводини ишга туширмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Уч босқичли лойиҳа қиймати 120 миллион доллардан ортиқни ташкил этади. 18.08.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-08-18T16:45+0500
2024-08-18T16:45+0500
иқтисод
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фарғона вилояти
металлургия
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TOШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Фарғона вилояти Тошлоқ туманидаги “Тараққиёт” саноат зонасида метални қайта ишлаш заводи лойиҳаси ишга туширилмоқда, дея хабар берди вилоят ҳокимлиги матбуот хизмати. Вилоят ҳокими Хайрулло Бозоровнинг сўзларига кўра, металлургия соҳасидаги мазкур йирик лойиҳа хитойлик ишбилармонлар билан мустаҳкам, ишончли ҳамкорликнинг самараси. Заводнинг дастлабки босқичи 2025 йилнинг биринчи чорагида ишга тушиши кўзда тутилган. Қайд этилишича, қайта ишланган темир маҳсулотлари ички эҳтиёжларни қоплаш билан бирга, ташқи бозорга экспорт ҳам қилинади. Маълум қилинишича, “Fargona metallurgiya zavodi” Ўзбекистон–Хитой қўшма корхонаси рўйхатдан ўтказилиб, ўз фаолиятини бошлади.
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иқтисод, ўзбекистон, хитой, фарғона вилояти, металлургия, завод
иқтисод, ўзбекистон, хитой, фарғона вилояти, металлургия, завод

Фарғона вилояти Хитой билан ҳамкорликда метални қайта ишлаш заводини ишга туширмоқда

16:45 18.08.2024
© Хокимият Ферганской областиКитай запускает металлообрабатывающий завод в Ферганской области
Китай запускает металлообрабатывающий завод в Ферганской области - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.08.2024
© Хокимият Ферганской области
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Уч босқичли лойиҳа қиймати 120 миллион доллардан ортиқни ташкил этади.
TOШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Фарғона вилояти Тошлоқ туманидаги “Тараққиёт” саноат зонасида метални қайта ишлаш заводи лойиҳаси ишга туширилмоқда, дея хабар берди вилоят ҳокимлиги матбуот хизмати.
Вилоят ҳокими Хайрулло Бозоровнинг сўзларига кўра, металлургия соҳасидаги мазкур йирик лойиҳа хитойлик ишбилармонлар билан мустаҳкам, ишончли ҳамкорликнинг самараси.
© Хокимият Ферганской областиКитай запускает металлообрабатывающий завод в Ферганской области
Китай запускает металлообрабатывающий завод в Ферганской области - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.08.2024
Китай запускает металлообрабатывающий завод в Ферганской области
© Хокимият Ферганской области
“Хитойнинг "Shandong Aipurui Steel Plate Co., Ltd" компанияси билан ташкил этилаётган лойиҳа уч босқичдан иборат бўлиб, унинг қиймати 120 миллион доллардан ортиқни ташкил этади, 500 та янги иш ўрни яратилади”, — дейилади хабарда.
Заводнинг дастлабки босқичи 2025 йилнинг биринчи чорагида ишга тушиши кўзда тутилган.
Қайд этилишича, қайта ишланган темир маҳсулотлари ички эҳтиёжларни қоплаш билан бирга, ташқи бозорга экспорт ҳам қилинади.
© Хокимият Ферганской областиКитай запускает металлообрабатывающий завод в Ферганской области
Китай запускает металлообрабатывающий завод в Ферганской области - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.08.2024
Китай запускает металлообрабатывающий завод в Ферганской области
© Хокимият Ферганской области
Маълум қилинишича, “Fargona metallurgiya zavodi” Ўзбекистон–Хитой қўшма корхонаси рўйхатдан ўтказилиб, ўз фаолиятини бошлади.
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