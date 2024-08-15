https://sputniknews.uz/20240815/putin-mirziyoev-telefon-muloqot-45208726.html
Путин ва Мирзиёев телефон орқали мулоқот қилди
Путин ва Мирзиёев телефон орқали мулоқот қилди
Sputnik Ўзбекистон
Президентлар мулоқот чоғида икки томонлама ҳамкорлик ва Россиянинг БРИКСдаги жорий раислигини муҳокама қилишди.
2024-08-15T14:18+0500
2024-08-15T14:18+0500
2024-08-15T14:18+0500
сиёсат
ўзбекистон
россия
владимир путин
шавкат мирзиёев
телефон мулоқоти
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TOШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин ва Ўзбекистон етакчиси Шавкат Мирзиёев телефон орқали мулоқот қилди, дея хабар берди Кремль.Президентлар мулоқот чоғида икки томонлама ҳамкорлик ва халқаро кун тартиби, жумладан, Россия Федерациясининг БРИКСдаги жорий раислигини ҳисобга олган ҳолда муҳокама қилишди. Томонлар Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги иттифоқчилик ва стратегик шериклик муносабатларини бундан буён ҳам изчил мустаҳкамлаш ниятида эканликларини тасдиқлашди.
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президентлар россия брикс путин мирзиёев
президентлар россия брикс путин мирзиёев
Путин ва Мирзиёев телефон орқали мулоқот қилди
Президентлар мулоқот чоғида икки томонлама ҳамкорлик ва Россиянинг БРИКСдаги жорий раислигини муҳокама қилишди.
TOШКЕНТ, 15 авг — Sputnik.
Россия президенти Владимир Путин ва Ўзбекистон етакчиси Шавкат Мирзиёев телефон орқали мулоқот қилди, дея хабар берди Кремль.
“Ўзбекистон томонининг ташаббуси билан Владимир Путин Ўзбекистон Республикаси президенти Шавкат Мирзиёев билан телефон орқали мулоқот қилди”, — дейилади хабарда.
Президентлар мулоқот чоғида икки томонлама ҳамкорлик ва халқаро кун тартиби, жумладан, Россия Федерациясининг БРИКСдаги жорий раислигини ҳисобга олган ҳолда муҳокама қилишди.
Томонлар Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги иттифоқчилик ва стратегик шериклик муносабатларини бундан буён ҳам изчил мустаҳкамлаш ниятида эканликларини тасдиқлашди.