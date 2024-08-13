https://sputniknews.uz/20240813/uzbekistan-eryongoq-eksport-45167997.html
Ўзбекистон ерёнғоқ экспорти ҳажмини оширди
Ўзбекистон ерёнғоқ экспорти ҳажмини оширди
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Ерёнғоқ экспорти ҳажми ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 50,7 % га ошган. 13.08.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-08-13T18:00+0500
2024-08-13T18:00+0500
2024-08-13T18:00+0500
иқтисод
ўзбекистон
экспорт
статистика агентлиги
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TOШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Ўзбекистонда ерёнғоқ экспорти ҳажми 50,7 фоизга ошган, дея хабар берди Статистика агентлиги. Шу йилнинг январь-июнь ойларида Ўзбекистон хорижга қиймати 6 млн долларга тенг бўлган 4,6 минг тонна ерёнғоқ экспорт қилган. Ўзбекистон 2024 йилнинг январь-июнь ойларида энг кўп ерёнғоқ экспорт қилган давлатлар:
https://sputniknews.uz/20240812/uzbekistan-hudud-kartoshka-45145728.html
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иқтисод, ўзбекистон, экспорт, статистика агентлиги
иқтисод, ўзбекистон, экспорт, статистика агентлиги
Ўзбекистон ерёнғоқ экспорти ҳажмини оширди
Ерёнғоқ экспорти ҳажми ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 50,7 % га ошган.
TOШКЕНТ, 13 авг — Sputnik.
Ўзбекистонда ерёнғоқ экспорти ҳажми 50,7 фоизга ошган, дея хабар берди Статистика агентлиги.
Шу йилнинг январь-июнь ойларида Ўзбекистон хорижга қиймати 6 млн долларга тенг бўлган 4,6 минг тонна ерёнғоқ экспорт қилган.
“Ерёнғоқ экспорти ҳажми ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 50,7% га ошган”, — дейилади хабарда.
Ўзбекистон 2024 йилнинг январь-июнь ойларида энг кўп ерёнғоқ экспорт қилган давлатлар:
Озарбайжон – 0,9 минг тонна;
Қозоғистон – 0,6 минг тонна;
Қирғизистон – 0,5 минг тонна;
Покистон – 0,4 минг тонна;
бошқа давлатлар – 1,3 минг тонна.