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Олимпия ўйинлари ғолибларига президент совғалари топширилди — фото
Олимпия ўйинлари ғолибларига президент совғалари топширилди — фото
Sputnik Ўзбекистон
Олимпия ўйинлари ғолиб ва совриндорларига пул мукофотлари, уй ва автомобиллар тантанали равишда топширилди. 13.08.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-08-13T09:41+0500
2024-08-13T10:39+0500
спорт
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ТОШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Парижда ўтказилган XXXIII ёзги Олимпия ўйинларида тарихий натижа қайд этган ўзбекистонлик спортчиларга президент совғалари топширилди, дея хабар берди Sputnik Ўзбекистон мухбири. Қаҳрамонлар Тошкент халқаро аэропортида тантанали равишда кутиб олинди. Тадбирнинг иккинчи қисмида Олимпия ўйинлари ғолиб ва совриндорларига пул мукофотлари, уй ва автомобиллар тантанали равишда топширилди.Олимпия ўйинларида 90 нафардан ортиқ ўзбекистонлик спортчи иштирок этди. Ўзбекистон спортчилари 16 кун давомида 13 та медаль қўлга киритиб, 206 давлат орасида умумжамоа ҳисобида 13-ўринни эгаллади.
https://sputniknews.uz/20240812/parij-2024-uzbekistan-olimpiya-natija-45136664.html
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спорт, ўзбекистон, париж олимпиадаси, президент совғаси
спорт, ўзбекистон, париж олимпиадаси, президент совғаси

Олимпия ўйинлари ғолибларига президент совғалари топширилди — фото

09:41 13.08.2024 (янгиланди: 10:39 13.08.2024)
© Национальный Олимпийский комитетЁзги Олимпия ўйинларида тарихий натижа қайд этган ўзбекистонлик спортчиларга президент совғалари топширилди.
Ёзги Олимпия ўйинларида тарихий натижа қайд этган ўзбекистонлик спортчиларга президент совғалари топширилди. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.08.2024
© Национальный Олимпийский комитет
Oбуна бўлиш
Олимпия ўйинлари ғолиб ва совриндорларига пул мукофотлари, уй ва автомобиллар тантанали равишда топширилди.
ТОШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Парижда ўтказилган XXXIII ёзги Олимпия ўйинларида тарихий натижа қайд этган ўзбекистонлик спортчиларга президент совғалари топширилди, дея хабар берди Sputnik Ўзбекистон мухбири.
Қаҳрамонлар Тошкент халқаро аэропортида тантанали равишда кутиб олинди. Тадбирнинг иккинчи қисмида Олимпия ўйинлари ғолиб ва совриндорларига пул мукофотлари, уй ва автомобиллар тантанали равишда топширилди.
Олтин медаль соҳибларига: 200 минг доллар, "Tahoe" автомобили ва 2 қаватли коттедж.
Кумуш медаль соҳибларига: 100 минг доллар, "BYD Song Plus EV Champion" автомобили ва квартира.
Бронза медаль соҳибларига: 50 минг доллар, "BYD Song Plus DM-i Champion" автомобили ва квартира.
© Национальный Олимпийский комитет
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© Национальный Олимпийский комитет
Олимпия ўйинларида 90 нафардан ортиқ ўзбекистонлик спортчи иштирок этди. Ўзбекистон спортчилари 16 кун давомида 13 та медаль қўлга киритиб, 206 давлат орасида умумжамоа ҳисобида 13-ўринни эгаллади.
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