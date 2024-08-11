Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20240811/parij-2024-ozbekiston-oltin-medal-45127404.html
Париж-2024: Ўзбекистоннинг олтин медаллари сони ошди
Париж-2024: Ўзбекистоннинг олтин медаллари сони ошди
Sputnik Ўзбекистон
Терма жамоа ҳисобидаги медаллар 8 та олтин, 2 та кумуш ва 3 та бронзани ташкил этмоқда. 11.08.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-08-11T10:20+0500
2024-08-11T13:03+0500
спорт
париж олимпиадаси
ўзбекистон
бокс
кураш
таэквондо
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/0b/45128096_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6b1f290b399486966dddcfee7c85e23e.jpg
ТОШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Париж-2024 ёзги Олимпия ўйинларида Ўзбекистон делегацияси ҳисобидаги медаллар сони 8 та олтинни ташкил этди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси.Ўзбекистон делегацияси ҳисобида олтинчи олтин медалга эркин курашчи Разамбек Жамалов муаллифлик қилди. -74 кг вазн тоифасида иштирок этган полвон чемпионлик баҳсида япониялик Даичи Такатанини мағлубиятга учратишга муваффақ бўлди.Абдумалик Халоков Ўзбекистон делегациясига еттинчи олтин медални тақдим этди.Бокс бўйича Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси, жаҳон чемпиони Абдумалик Халоков совринлари орасига ёзги Олимпия ўйинларининг олтин медалини ҳам қўшиб қўймоқда. Бухоролик спортчи чемпионлик жангида Қирғизистон вакили Мунарбек Сеитбек ўғлини яққол устунлик билан мағлуб этиб, шоҳсупанинг энг юқори поғонасига кўтарилди.Маҳоратли боксчи Баҳодир Жалолов Париж-2024 ёзги Олимпия ўйинлари доирасида финал жангларига ажойиб нуқта қўйди. Энг оғир вазн тоифасида иштирок этган Жалолов чемпионлик жангида испаниялик Аюб Ғадфани ўзининг кучли ва аниқ зарбалари олдида ожиз қолдирди.Таэквондо WТ бўйича Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Светлана Осипова ушбу спорт турида Олимпия ўйинларида медаль қўлга киритган биринчи аёл спортчимизга айланди. У шиддатли ва муросасиз руҳда ўтган финал баҳсида мезбонлар вакили, собиқ жаҳон чемпиони ва Токио-2020 ёзги Олимпия ўйинларининг бронза медали соҳиби Алтея Лоренга имкониятни бой бериб, кумуш медаль билан тақдирланди.Париж Олимпиадасида бокс бўйича мусобақалар финалида ғалаба қозониб, олтин медални қўлга киритган Баҳодир Жалолов мухлислари Ўзбекистон байроғи билан биргаликда Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Туркманистон байроқларини ҳам кўтариб туришди.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/0b/45128096_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a54649666c946afa27efcb3f7af3ca98.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
спорт, париж олимпиадаси, ўзбекистон, бокс, кураш, таэквондо
спорт, париж олимпиадаси, ўзбекистон, бокс, кураш, таэквондо

Париж-2024: Ўзбекистоннинг олтин медаллари сони ошди

10:20 11.08.2024 (янгиланди: 13:03 11.08.2024)
© НОК УзбекистанаБоксер Абдумалик Халоков завоевал золото Олимпийских игр.
Боксер Абдумалик Халоков завоевал золото Олимпийских игр. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.08.2024
© НОК Узбекистана
Oбуна бўлиш
Терма жамоа ҳисобидаги медаллар 8 та олтин, 2 та кумуш ва 3 та бронзани ташкил этмоқда.
ТОШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Париж-2024 ёзги Олимпия ўйинларида Ўзбекистон делегацияси ҳисобидаги медаллар сони 8 та олтинни ташкил этди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси.
Ўзбекистон делегацияси ҳисобида олтинчи олтин медалга эркин курашчи Разамбек Жамалов муаллифлик қилди. -74 кг вазн тоифасида иштирок этган полвон чемпионлик баҳсида япониялик Даичи Такатанини мағлубиятга учратишга муваффақ бўлди.
© НОК УзбекистанаБорец вольного стиля Разамбек Джамалов завоевал золото на Олимпиаде в Париже.
Борец вольного стиля Разамбек Джамалов завоевал золото на Олимпиаде в Париже. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.08.2024
Борец вольного стиля Разамбек Джамалов завоевал золото на Олимпиаде в Париже.
© НОК Узбекистана
Абдумалик Халоков Ўзбекистон делегациясига еттинчи олтин медални тақдим этди.
© НОК УзбекистанаБоксер Абдумалик Халоков завоевал золото Олимпийских игр.
Боксер Абдумалик Халоков завоевал золото Олимпийских игр. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.08.2024
Боксер Абдумалик Халоков завоевал золото Олимпийских игр.
© НОК Узбекистана
Бокс бўйича Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси, жаҳон чемпиони Абдумалик Халоков совринлари орасига ёзги Олимпия ўйинларининг олтин медалини ҳам қўшиб қўймоқда. Бухоролик спортчи чемпионлик жангида Қирғизистон вакили Мунарбек Сеитбек ўғлини яққол устунлик билан мағлуб этиб, шоҳсупанинг энг юқори поғонасига кўтарилди.
© НОК УзбекистанаБоходир Жалолов завоевал золото Олимпийских игр.
Боходир Жалолов завоевал золото Олимпийских игр. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.08.2024
Боходир Жалолов завоевал золото Олимпийских игр.
© НОК Узбекистана
Маҳоратли боксчи Баҳодир Жалолов Париж-2024 ёзги Олимпия ўйинлари доирасида финал жангларига ажойиб нуқта қўйди. Энг оғир вазн тоифасида иштирок этган Жалолов чемпионлик жангида испаниялик Аюб Ғадфани ўзининг кучли ва аниқ зарбалари олдида ожиз қолдирди.
© НОК УзбекистанаСветлана Осипова завоевала серебро Олимпийских игр.
Светлана Осипова завоевала серебро Олимпийских игр. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.08.2024
Светлана Осипова завоевала серебро Олимпийских игр.
© НОК Узбекистана
Таэквондо WТ бўйича Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Светлана Осипова ушбу спорт турида Олимпия ўйинларида медаль қўлга киритган биринчи аёл спортчимизга айланди. У шиддатли ва муросасиз руҳда ўтган финал баҳсида мезбонлар вакили, собиқ жаҳон чемпиони ва Токио-2020 ёзги Олимпия ўйинларининг бронза медали соҳиби Алтея Лоренга имкониятни бой бериб, кумуш медаль билан тақдирланди.
"Ушбу натижадан кейин терма жамоа ҳисобидаги медаллар 8 та олтин, 2 та кумуш ва 3 та бронзани ташкил этмоқда", — дейилади хабарда.
© НОК УзбекистанаУзбекские болельщики на Олимпийских играх в Париже.
Узбекские болельщики на Олимпийских играх в Париже. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.08.2024
Узбекские болельщики на Олимпийских играх в Париже.
© НОК Узбекистана
Париж Олимпиадасида бокс бўйича мусобақалар финалида ғалаба қозониб, олтин медални қўлга киритган Баҳодир Жалолов мухлислари Ўзбекистон байроғи билан биргаликда Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Туркманистон байроқларини ҳам кўтариб туришди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0