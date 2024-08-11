https://sputniknews.uz/20240811/parij-2024-ozbekiston-oltin-medal-45127404.html

Париж-2024: Ўзбекистоннинг олтин медаллари сони ошди

Париж-2024: Ўзбекистоннинг олтин медаллари сони ошди

Sputnik Ўзбекистон

Терма жамоа ҳисобидаги медаллар 8 та олтин, 2 та кумуш ва 3 та бронзани ташкил этмоқда. 11.08.2024, Sputnik Ўзбекистон

2024-08-11T10:20+0500

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спорт

париж олимпиадаси

ўзбекистон

бокс

кураш

таэквондо

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ТОШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Париж-2024 ёзги Олимпия ўйинларида Ўзбекистон делегацияси ҳисобидаги медаллар сони 8 та олтинни ташкил этди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси.Ўзбекистон делегацияси ҳисобида олтинчи олтин медалга эркин курашчи Разамбек Жамалов муаллифлик қилди. -74 кг вазн тоифасида иштирок этган полвон чемпионлик баҳсида япониялик Даичи Такатанини мағлубиятга учратишга муваффақ бўлди.Абдумалик Халоков Ўзбекистон делегациясига еттинчи олтин медални тақдим этди.Бокс бўйича Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси, жаҳон чемпиони Абдумалик Халоков совринлари орасига ёзги Олимпия ўйинларининг олтин медалини ҳам қўшиб қўймоқда. Бухоролик спортчи чемпионлик жангида Қирғизистон вакили Мунарбек Сеитбек ўғлини яққол устунлик билан мағлуб этиб, шоҳсупанинг энг юқори поғонасига кўтарилди.Маҳоратли боксчи Баҳодир Жалолов Париж-2024 ёзги Олимпия ўйинлари доирасида финал жангларига ажойиб нуқта қўйди. Энг оғир вазн тоифасида иштирок этган Жалолов чемпионлик жангида испаниялик Аюб Ғадфани ўзининг кучли ва аниқ зарбалари олдида ожиз қолдирди.Таэквондо WТ бўйича Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Светлана Осипова ушбу спорт турида Олимпия ўйинларида медаль қўлга киритган биринчи аёл спортчимизга айланди. У шиддатли ва муросасиз руҳда ўтган финал баҳсида мезбонлар вакили, собиқ жаҳон чемпиони ва Токио-2020 ёзги Олимпия ўйинларининг бронза медали соҳиби Алтея Лоренга имкониятни бой бериб, кумуш медаль билан тақдирланди.Париж Олимпиадасида бокс бўйича мусобақалар финалида ғалаба қозониб, олтин медални қўлга киритган Баҳодир Жалолов мухлислари Ўзбекистон байроғи билан биргаликда Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Туркманистон байроқларини ҳам кўтариб туришди.

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спорт, париж олимпиадаси, ўзбекистон, бокс, кураш, таэквондо