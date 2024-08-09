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https://sputniknews.uz/20240809/shavkat-mirziyoev-markaziy-osiyo-faxriy-nishon-45114204.html
Шавкат Мирзиёев Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг фахрий нишони билан тақдирланди
Шавкат Мирзиёев Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг фахрий нишони билан тақдирланди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевга минтақа давлатлари ўртасидаги дўстлик, қўшничилик ва ўзаро англашувни ривожлантиришдаги алоҳида хизматлари учун Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг Фахрий нишонини тантанали топшириш маросими бўлиб ўтди
2024-08-09T16:17+0500
2024-08-09T16:17+0500
сиёсат
ўзбекистон
қозоғистон
шавкат мирзиёев
марказий осиё
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TOШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевга минтақа давлатлари ўртасидаги дўстлик, қўшничилик ва ўзаро англашувни ривожлантиришдаги алоҳида хизматлари учун Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг Фахрий нишонини тантанали топшириш маросими бўлиб ўтди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди. Мирзиёев Марказий Осиё етакчиларига миннатдорлик билдириб, ушбу юксак мукофот мамлакатларнинг минтақавий ҳамкорлик ва стратегик шерикликни мустаҳкамлашдаги умумий ютуқларининг эътирофи эканини таъкидлади. Давлат раҳбари муҳим ташаббус ва қарорларнинг тизимли равишда амалга оширилиши натижасида минтақа мамлакатларининг яқинлашув жараёни барқарор, изчил ва ортга қайтмас тус олганини алоҳида таъкидлади. Якунда Шавкат Мирзиёев етакчиларга юксак мукофот учун яна бир бор миннатдорлик билдириб, Марказий Осиёни тинч ва фаровон ҳудудга айлантириш Ўзбекистон ташқи сиёсатининг устувор мақсади бўлиб қолишини таъкидлади.
https://sputniknews.uz/20240809/mirziyoev-markaziy-osiyo-davlatlari-rahbarlari-uchrashuvi-45111646.html
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шавкат мирзиёев марказий осиё давлатлари раҳбарларининг фахрий нишони
шавкат мирзиёев марказий осиё давлатлари раҳбарларининг фахрий нишони

Шавкат Мирзиёев Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг фахрий нишони билан тақдирланди

16:17 09.08.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана стал кавалером Почетного знака глав государств Центральной Азии
Президент Узбекистана стал кавалером Почетного знака глав государств Центральной Азии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.08.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Мирзиёев Марказий Осиё етакчиларига миннатдорлик билдирди.
TOШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевга минтақа давлатлари ўртасидаги дўстлик, қўшничилик ва ўзаро англашувни ривожлантиришдаги алоҳида хизматлари учун Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг Фахрий нишонини тантанали топшириш маросими бўлиб ўтди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана стал кавалером Почетного знака глав государств Центральной Азии
Президент Узбекистана стал кавалером Почетного знака глав государств Центральной Азии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.08.2024
Президент Узбекистана стал кавалером Почетного знака глав государств Центральной Азии
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев Марказий Осиё етакчиларига миннатдорлик билдириб, ушбу юксак мукофот мамлакатларнинг минтақавий ҳамкорлик ва стратегик шерикликни мустаҳкамлашдаги умумий ютуқларининг эътирофи эканини таъкидлади.
“Сиёсий ирода ва биргаликдаги саъй-ҳаракатларимиз туфайли бугун Марказий Осиё қўшничилик, ўзаро манфаатли ҳамкорлик ва барқарор тараққиёт маконига айланмоқда”, - деди Шавкат Мирзиёев ўз нутқида.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана стал кавалером Почетного знака глав государств Центральной Азии
Президент Узбекистана стал кавалером Почетного знака глав государств Центральной Азии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.08.2024
Президент Узбекистана стал кавалером Почетного знака глав государств Центральной Азии
© Пресс-служба президента Узбекистана
Давлат раҳбари муҳим ташаббус ва қарорларнинг тизимли равишда амалга оширилиши натижасида минтақа мамлакатларининг яқинлашув жараёни барқарор, изчил ва ортга қайтмас тус олганини алоҳида таъкидлади.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана стал кавалером Почетного знака глав государств Центральной Азии
Президент Узбекистана стал кавалером Почетного знака глав государств Центральной Азии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.08.2024
Президент Узбекистана стал кавалером Почетного знака глав государств Центральной Азии
© Пресс-служба президента Узбекистана
Якунда Шавкат Мирзиёев етакчиларга юксак мукофот учун яна бир бор миннатдорлик билдириб, Марказий Осиёни тинч ва фаровон ҳудудга айлантириш Ўзбекистон ташқи сиёсатининг устувор мақсади бўлиб қолишини таъкидлади.
Шавкат Мирзиёев принял участие в шестой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, состоявшейся в городе Астане - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.08.2024
Мирзиёев Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг учрашувида қандай таклифлар берди?
15:18
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