Шавкат Мирзиёев Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг фахрий нишони билан тақдирланди
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана стал кавалером Почетного знака глав государств Центральной Азии
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Мирзиёев Марказий Осиё етакчиларига миннатдорлик билдирди.
TOШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевга минтақа давлатлари ўртасидаги дўстлик, қўшничилик ва ўзаро англашувни ривожлантиришдаги алоҳида хизматлари учун Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг Фахрий нишонини тантанали топшириш маросими бўлиб ўтди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана стал кавалером Почетного знака глав государств Центральной Азии
Президент Узбекистана стал кавалером Почетного знака глав государств Центральной Азии
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев Марказий Осиё етакчиларига миннатдорлик билдириб, ушбу юксак мукофот мамлакатларнинг минтақавий ҳамкорлик ва стратегик шерикликни мустаҳкамлашдаги умумий ютуқларининг эътирофи эканини таъкидлади.
“Сиёсий ирода ва биргаликдаги саъй-ҳаракатларимиз туфайли бугун Марказий Осиё қўшничилик, ўзаро манфаатли ҳамкорлик ва барқарор тараққиёт маконига айланмоқда”, - деди Шавкат Мирзиёев ўз нутқида.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана стал кавалером Почетного знака глав государств Центральной Азии
Президент Узбекистана стал кавалером Почетного знака глав государств Центральной Азии
© Пресс-служба президента Узбекистана
Давлат раҳбари муҳим ташаббус ва қарорларнинг тизимли равишда амалга оширилиши натижасида минтақа мамлакатларининг яқинлашув жараёни барқарор, изчил ва ортга қайтмас тус олганини алоҳида таъкидлади.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана стал кавалером Почетного знака глав государств Центральной Азии
Президент Узбекистана стал кавалером Почетного знака глав государств Центральной Азии
© Пресс-служба президента Узбекистана
Якунда Шавкат Мирзиёев етакчиларга юксак мукофот учун яна бир бор миннатдорлик билдириб, Марказий Осиёни тинч ва фаровон ҳудудга айлантириш Ўзбекистон ташқи сиёсатининг устувор мақсади бўлиб қолишини таъкидлади.