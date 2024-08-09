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https://sputniknews.uz/20240809/olimpiya-oyinlari-rashitov-dosmatov-oltin-medal-45101666.html
Олимпия ўйинлари: Рашитов ва Дўсматов олтин медаль қўлга киритди
Олимпия ўйинлари: Рашитов ва Дўсматов олтин медаль қўлга киритди
Sputnik Ўзбекистон
Улуғбек Рашитов Олимпия ўйинларининг икки карра ғолиблигига эришган биринчи ўзбек таэквондочиси сифатида ўз номини муҳрлаб қўйди. Бокс бўйича Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Ҳасанбой Дўсматов (-51 кг) ҳам икки карра Олимпия ўйинлари чемпиони шарафига муяссар бўлган илк ўзбек боксчисига айланди.
2024-08-09T09:49+0500
2024-08-09T12:45+0500
спорт
париж олимпиадаси
олимпия ўйинлари
ҳасанбой дўсматов
улуғбек рашитов
абдумалик халоков
бокс
таэквондо
олтин медаль
ўзбекистон
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TOШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Улуғбек Рашитов ва Ҳасанбой Дўсматов Олимпия ўйинларида олтин медаль қўлга киритди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди. Шу тариқа, Ўзбекистон делегацияси ҳисобидаги медаллар ҳозирча 3 та олтин ва 2 та бронзани ташкил этмоқда. Бугун ҳам Ўзбекистон делегацияси учун аҳамиятли кунлардан бири. Бугунги баҳслардан кейин Ўзбекистон делегацияси умумжамоа ҳисобида сезиларли даражада юқорилаш имкониятига эга. Шунингдек, ўзбекистонлик спортчилар яна бир спорт тури - сувга сакраш бўйича Олимпия ўйинларида дебют қилишади.
https://sputniknews.uz/20240808/parij-2024-bahodir-jalolov-final-45081970.html
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улуғбек рашитов ҳасанбой дўсматов олимпиада париж 2024 олтин медаль олимпия ўйинлари
улуғбек рашитов ҳасанбой дўсматов олимпиада париж 2024 олтин медаль олимпия ўйинлари

Олимпия ўйинлари: Рашитов ва Дўсматов олтин медаль қўлга киритди

09:49 09.08.2024 (янгиланди: 12:45 09.08.2024)
© НОКХасанбой Дусматов - двукратный Олимпийский чемпион
Хасанбой Дусматов - двукратный Олимпийский чемпион - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.08.2024
© НОК
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон делегацияси ҳисобидаги медаллар ҳозирча 3 та олтин ва 2 та бронзани ташкил этмоқда.
TOШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Улуғбек Рашитов ва Ҳасанбой Дўсматов Олимпия ўйинларида олтин медаль қўлга киритди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.
Улуғбек Рашитов Олимпия ўйинларининг икки карра ғолиблигига эришган биринчи ўзбек таэквондочиси сифатида ўз номини муҳрлаб қўйди. -68 кг вазн тоифасида иштирок этган Рашитов финалда иорданиялик Заид Каримни 2:0 ҳисобида мағлубиятга учратиб, олтин медалга сазовор бўлди.
© НОКУлугбек Рашитов - первый узбекский таэквондист, завоевавший титул двукратного Олимпийского чемпиона
Улугбек Рашитов - первый узбекский таэквондист, завоевавший титул двукратного Олимпийского чемпиона - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.08.2024
Улугбек Рашитов - первый узбекский таэквондист, завоевавший титул двукратного Олимпийского чемпиона
© НОК
Бокс бўйича Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Ҳасанбой Дўсматов (-51 кг) ҳам икки карра Олимпия ўйинлари чемпиони шарафига муяссар бўлган илк ўзбек боксчисига айланди. Дўсматов чемпионлик жангида мезбон боксчи Билал Беннамани мағлуб этиб, олтин медални қўлга киритди.
© НОКХасанбой Дусматов - двукратный Олимпийский чемпион
Хасанбой Дусматов - двукратный Олимпийский чемпион - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.08.2024
Хасанбой Дусматов - двукратный Олимпийский чемпион
© НОК
Шу тариқа, Ўзбекистон делегацияси ҳисобидаги медаллар ҳозирча 3 та олтин ва 2 та бронзани ташкил этмоқда.
Шунингдек, бокс бўйича ўсмирлар Олимпиадаси ғолиби, жаҳон чемпиони Абдумалик Халоков Париж-2024 ёзги Олимпия ўйинларининг финалига йўлланма олди. -57 кг вазн тоифасида иштирок этаётган боксчи ярим финалда австралиялик Чарли Сениорни мағлубиятга учратиб, 10 август куни чемпионлик учун рингга кўтариладиган бўлди.
© НОКАбдумалик Халоков вышел в финал
Абдумалик Халоков вышел в финал - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.08.2024
Абдумалик Халоков вышел в финал
© НОК
Бугун ҳам Ўзбекистон делегацияси учун аҳамиятли кунлардан бири. Бугунги баҳслардан кейин Ўзбекистон делегацияси умумжамоа ҳисобида сезиларли даражада юқорилаш имкониятига эга. Шунингдек, ўзбекистонлик спортчилар яна бир спорт тури - сувга сакраш бўйича Олимпия ўйинларида дебют қилишади.
© НОКСегодня один из знаменательных дней для делегации Узбекистана
Сегодня один из знаменательных дней для делегации Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.08.2024
Сегодня один из знаменательных дней для делегации Узбекистана
© НОК
Баҳодир Жалолов кетма-кет иккинчи бор Олимпиада финалида. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.08.2024
Париж-2024: Баҳодир Жалолов финалга йўлланма олди
Кеча, 10:15
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