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https://sputniknews.uz/20240809/mirziyoev-ostonada-dostlik-kechasi-kontsertida-ishtirok-etdi--foto-45103578.html
Мирзиёев Остонада “Дўстлик кечаси” концертида иштирок этди — фото
Мирзиёев Остонада “Дўстлик кечаси” концертида иштирок этди — фото
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Остона шаҳрига ташрифи доирасида Марказий Осиё ва Озарбайжон санъат усталарининг "Дўстлик кечаси" тантанали концертида иштирок этди.Тадбирда Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев, Қирғизистон президенти Садир Жапаров, Тожикистон президенти Эмомали Раҳмон, саммитнинг фахрий меҳмони Озарбайжон президенти Илҳом Алиев ҳам қатнашди.
2024-08-09T10:40+0500
2024-08-09T12:45+0500
сиёсат
ўзбекистон
қозоғистон
шавкат мирзиёев
қасим-жомарт тоқаев
садир жапаров
эмомали раҳмон
илҳом алиев
концерт
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TOШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Остона шаҳрига ташрифи доирасида Марказий Осиё ва Озарбайжон санъат усталарининг "Дўстлик кечаси" тантанали концертида иштирок этди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди. Тадбирда Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев, Қирғизистон президенти Садир Жапаров, Тожикистон президенти Эмомали Раҳмон, саммитнинг фахрий меҳмони Озарбайжон президенти Илҳом Алиев ҳам қатнашди.
https://sputniknews.uz/20240808/mirziyoev-toqaev-hujjatlar-45094431.html
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шавкат мирзиёев остона дўстлик кечаси концерт
шавкат мирзиёев остона дўстлик кечаси концерт

Мирзиёев Остонада “Дўстлик кечаси” концертида иштирок этди — фото

10:40 09.08.2024 (янгиланди: 12:45 09.08.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял участие в культурной программе саммита лидеров Центральной Азии
Президент Узбекистана принял участие в культурной программе саммита лидеров Центральной Азии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.08.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Марказий Осиё ва Озарбайжон санъат усталарининг "Дўстлик кечаси" тантанали концерти ўтказилди.
TOШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Остона шаҳрига ташрифи доирасида Марказий Осиё ва Озарбайжон санъат усталарининг "Дўстлик кечаси" тантанали концертида иштирок этди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял участие в культурной программе саммита лидеров Центральной Азии
Президент Узбекистана принял участие в культурной программе саммита лидеров Центральной Азии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.08.2024
Президент Узбекистана принял участие в культурной программе саммита лидеров Центральной Азии
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял участие в культурной программе саммита лидеров Центральной Азии
Президент Узбекистана принял участие в культурной программе саммита лидеров Центральной Азии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.08.2024
Президент Узбекистана принял участие в культурной программе саммита лидеров Центральной Азии
© Пресс-служба президента Узбекистана
Тадбирда Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев, Қирғизистон президенти Садир Жапаров, Тожикистон президенти Эмомали Раҳмон, саммитнинг фахрий меҳмони Озарбайжон президенти Илҳом Алиев ҳам қатнашди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял участие в культурной программе саммита лидеров Центральной Азии
Президент Узбекистана принял участие в культурной программе саммита лидеров Центральной Азии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.08.2024
Президент Узбекистана принял участие в культурной программе саммита лидеров Центральной Азии
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Фольклор-этнографик ансамбллар ва эстрада санъаткорларининг ранг-баранг чиқишлари, миллий қўшиқ ва рақслар халқларимизнинг муштараклиги ва маданий яқинлигини яққол намоён этди”, - дейилади хабарда.
Результаты переговоров закреплены соглашениями - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.08.2024
Чегара, қишлоқ хўжалиги ва соғлиқни сақлаш: Мирзиёев ва Тоқаев қандай ҳужжатлар имзолашди?
Кеча, 19:16
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