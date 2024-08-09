Мирзиёев Остонада “Дўстлик кечаси” концертида иштирок этди — фото
10:40 09.08.2024 (янгиланди: 12:45 09.08.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял участие в культурной программе саммита лидеров Центральной Азии
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Марказий Осиё ва Озарбайжон санъат усталарининг "Дўстлик кечаси" тантанали концерти ўтказилди.
TOШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Остона шаҳрига ташрифи доирасида Марказий Осиё ва Озарбайжон санъат усталарининг "Дўстлик кечаси" тантанали концертида иштирок этди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял участие в культурной программе саммита лидеров Центральной Азии
Президент Узбекистана принял участие в культурной программе саммита лидеров Центральной Азии
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял участие в культурной программе саммита лидеров Центральной Азии
Президент Узбекистана принял участие в культурной программе саммита лидеров Центральной Азии
© Пресс-служба президента Узбекистана
Тадбирда Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев, Қирғизистон президенти Садир Жапаров, Тожикистон президенти Эмомали Раҳмон, саммитнинг фахрий меҳмони Озарбайжон президенти Илҳом Алиев ҳам қатнашди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял участие в культурной программе саммита лидеров Центральной Азии
Президент Узбекистана принял участие в культурной программе саммита лидеров Центральной Азии
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Фольклор-этнографик ансамбллар ва эстрада санъаткорларининг ранг-баранг чиқишлари, миллий қўшиқ ва рақслар халқларимизнинг муштараклиги ва маданий яқинлигини яққол намоён этди”, - дейилади хабарда.