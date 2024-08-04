https://sputniknews.uz/20240804/russia-chuguevda-ukraine-askarlar-guruh-45036021.html
Россия Чугуевда Украина аскарларининг катта гуруҳини йўқ қилди
Россия Чугуевда Украина аскарларининг катта гуруҳини йўқ қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Қуролли кучлари Чугуевдаги Украина қуролли кучлари жиҳозлари сақланадиган омбор ва бир гуруҳ жангариларни йўқ қилди.
2024-08-04T13:17+0500
2024-08-04T13:17+0500
2024-08-04T13:17+0500
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ТОШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Россия қўшинлари Харков вилояти Чугуев шаҳрида Украина Қуролли кучлари омбори ва украиналик ҳарбий хизматчиларнинг катта гуруҳини йўқ қилди. Бу ҳақда Николаев махфий маркази координатори Сергей Лебедев ўз ҳамкасбларига таяниб РИА Новости хабар берди.Лебедевнинг айтишича, Чугуевдаги портлашлар Харковда ҳам ешитилган.Украина Қуролли кучларининг фуқаролик объектларига ҳужумларига жавобан, Россия қўшинлари Украина Қуролли кучлари шахсий таркиби, техникаси ва ёлланма аскарлари жойлашган жойларга, шунингдек, инфратузилмага мунтазам равишда мақсадли ҳужумларни амалга оширмоқда: Украинанинг энергетика, мудофаа саноати, ҳарбий бошқаруви ва алоқа объектлари.Шу билан бирга, президент матбуот котиби Дмитрий Песков армия турар-жой бинолари ва ижтимоий муассасаларга ҳужум қилмаслигини бир неча бор таъкидлаган.
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россия қуролли кучлари чугуев украина қуролли кучлари
россия қуролли кучлари чугуев украина қуролли кучлари
Россия Чугуевда Украина аскарларининг катта гуруҳини йўқ қилди
Россия Қуролли кучлари Чугуевдаги Украина қуролли кучлари жиҳозлари сақланадиган омбор ва бир гуруҳ жангариларни йўқ қилди.
ТОШКЕНТ, 4 авг — Sputnik.
Россия қўшинлари Харков вилояти Чугуев шаҳрида Украина Қуролли кучлари омбори ва украиналик ҳарбий хизматчиларнинг катта гуруҳини йўқ қилди. Бу ҳақда Николаев махфий маркази координатори Сергей Лебедев ўз ҳамкасбларига таяниб РИА Новости
хабар берди.
"Тахминан 23:00 Чугуев шаҳрига тўрт бора келиш амалга ошди <...> Қаршиликка кўра, Чугуевда, аэродромда ўқ-дорилар ва жиҳозлар омбори қоплди. Нацистларнинг катта гуруҳи ҳам ўлдирилди”, — деди у.
Лебедевнинг айтишича, Чугуевдаги портлашлар Харковда ҳам ешитилган.
Украина Қуролли кучларининг фуқаролик объектларига ҳужумларига жавобан, Россия қўшинлари Украина Қуролли кучлари шахсий таркиби, техникаси ва ёлланма аскарлари жойлашган жойларга, шунингдек, инфратузилмага мунтазам равишда мақсадли ҳужумларни амалга оширмоқда: Украинанинг энергетика, мудофаа саноати, ҳарбий бошқаруви ва алоқа объектлари.
Шу билан бирга, президент матбуот котиби Дмитрий Песков армия турар-жой бинолари ва ижтимоий муассасаларга ҳужум қилмаслигини бир неча бор таъкидлаган.