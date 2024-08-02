https://sputniknews.uz/20240802/rossiyalik-mutaxassislar-ozbekistonda-akusher-ginekologlar-uchun-treninglar-otkazmoqda-45024524.html

Россиялик мутахассислар Ўзбекистонда акушер-гинекологлар учун тренинглар ўтказмоқда

Россиялик мутахассислар Ўзбекистонда акушер-гинекологлар учун тренинглар ўтказмоқда

Sputnik Ўзбекистон

Тадбир икки мамлакатнинг йирик тиббиёт ташкилотларининг ҳамкорлигида ташкил этилган. 02.08.2024, Sputnik Ўзбекистон

2024-08-02T17:02+0500

2024-08-02T17:02+0500

2024-08-02T17:11+0500

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TOШКЕНТ, 2 август — Sputnik. Ўзбекистонлик мутахассислар Россиянинг “Академик В.И. Кулаков номидаги Акушерлик, гинекология ва перинатал миллий тиббиёт тадқиқот маркази” экспертлари иштирокида оналар ва болалар ўлимини камайтиришга йўналтирилган замонавий технологияларни ўрганмоқда. Бу ҳақда Республика ихтисослаштирилган она ва бола саломатлиги илмий-амалий тиббиёт маркази хабар берди. Тадбир икки мамлакатнинг йирик тиббиёт ташкилотларининг ҳамкорлигида ташкил этилган. Тренинг тиббий стимуляторларни қўллаган ҳолда олиб бориляпти. 30 кишидан иборат иштирокчилар таркибини акушер-гинекологлар, неонатологлар, шунингдек, тиббий муассасалар раҳбарларидан иборат 3 та гуруҳ ташкил этади. В.И. Кулаков номидаги Марказнинг тиббиётда таълим симуляцион технологиялари бўлими бошлиғи, тиббиёт фанлари доктори Елизавета Хаматхановага кўра, бу каби халқаро тренингларнинг лойиҳаси 2011 йилда 10 та мамлакат билан ҳамкорлик қилишдан бошланган. Лойиҳа бугунги кунда 44 та мамлакатга тарқалган. Тренинг 29 июлда бошланган ва бугун якунланади.

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ўзбекистон - россия, саломатлик, ҳамкорлик, жамият