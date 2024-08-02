Париж-2024: дзюдочи Музаффарбек Тўрабоев медаль қўлга киритди
09:42 02.08.2024 (янгиланди: 09:48 02.08.2024)
© НОК Музаффарбек Турабоев - призёр летних ОИ Париж-2024!
© НОК
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Ўзбекистон делегацияси жамғарган медаллар ҳозирча 1 та олтин ва 1 та бронзага етди.
TOШКЕНТ, 2 август — Sputnik. Ўзбекистон делегацияси Париж-2024 ёзги Олимпия ўйинларида иккинчи медалига сазовор бўлди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.
© НОК Музаффарбек Турабоев - призёр летних ОИ Париж-2024!
Музаффарбек Турабоев - призёр летних ОИ Париж-2024!
© НОК
© НОК Музаффарбек Турабоев - призёр летних ОИ Париж-2024!
Музаффарбек Турабоев - призёр летних ОИ Париж-2024!
© НОК
Дзюдочи Музаффарбек Тўрабоев -100 кг вазн тоифасида бронза медалини қўлга киритди. Спортчи учинчи ўрин учун кечган баҳсда испаниялик Николоз Шеразадишвилини мағлубиятга учратди.
© НОК Музаффарбек Турабоев - призёр летних ОИ Париж-2024!
Музаффарбек Турабоев - призёр летних ОИ Париж-2024!
© НОК
© НОК Музаффарбек Турабоев - призёр летних ОИ Париж-2024!
Музаффарбек Турабоев - призёр летних ОИ Париж-2024!
© НОК
Шу тариқа, Ўзбекистон делегацияси жамғарган медаллар ҳозирча 1 та олтин ва 1 та бронзага етди.
Шунингдек, бокс бўйича жаҳон чемпионати совриндори Лазизбек Мулложонов (-92 кг) Париж-2024 ёзги Олимпия ўйинлари шоҳсупасидан ўзи учун жой кафолатлади. Чорак финалда 2021 йилги жаҳон чемпионатининг финалчиси, бразилиялик Кено Мачадога қарши баҳс олиб борган Мулложонов чиройли ғалабага эришди ва ярим финалга йўл олди.
© НОКЛазизбек Мулложонов обеспечил себе медаль Париж-2024!
Лазизбек Мулложонов обеспечил себе медаль Париж-2024!
© НОК
© НОКЛазизбек Мулложонов обеспечил себе медаль Париж-2024!
Лазизбек Мулложонов обеспечил себе медаль Париж-2024!
© НОК
Бугундан Париж-2024 ёзги Олимпия ўйинлари доирасида ўзбекистонлик енгил атлетикачилар баҳсларга киришади. Кун давомида 4 спорт турида 9 нафар атлет иштирок этади.
© НОКС сегодняшнего дня легкоатлеты делегации Узбекистана приступят к соревнованиям в рамках летних Олимпийских игр Париж-2024
С сегодняшнего дня легкоатлеты делегации Узбекистана приступят к соревнованиям в рамках летних Олимпийских игр Париж-2024
© НОК