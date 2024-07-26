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https://sputniknews.uz/20240726/ozbekistonda-parlament-saylovi-44945088.html
Ўзбекистонда парламент сайлови 27 октябрь куни ўтказилади
Ўзбекистонда парламент сайлови 27 октябрь куни ўтказилади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Конституциясининг 128-моддасига ва Сайлов кодексининг 14, 36-моддаларига мувофиқ, Олий Мажлиснинг Қонунчилик палатаси ҳамда маҳаллий кенгашлар депутатлари сайлови 2024 йил 27 октябрь, якшанба куни ўтказилади.
2024-07-26T11:06+0500
2024-07-26T11:19+0500
сиёсат
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марказий сайлов комиссияси
сайловлар
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TOШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси ҳамда маҳаллий кенгашлар депутатлари сайлови кампаниясига старт берилди. Бу ҳақда Марказий сайлов комиссияси матбуот хизмати хабар берди.Марказий сайлов комиссияси томонидан бугун ўтказилган мажлисда Ўзбекистон Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси депутатлари ва маҳаллий кенгашлар депутатлари сайловига доир муҳим қарорлар қабул қилинди. Марказий сайлов комиссияси томонидан сайлов бўйича сайлов кампаниясига старт берилиб, календарь режа тасдиқланди.
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ўзбекистонд парламент сайлови сайловлари 2024 йил
ўзбекистонд парламент сайлови сайловлари 2024 йил

Ўзбекистонда парламент сайлови 27 октябрь куни ўтказилади

11:06 26.07.2024 (янгиланди: 11:19 26.07.2024)
© Sputnik / Владимир АлексеевУрна для голосования на президентских выборах в посольстве Узбекистана в Москве.
Урна для голосования на президентских выборах в посольстве Узбекистана в Москве. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.07.2024
© Sputnik / Владимир Алексеев
Oбуна бўлиш
27 октябрь куни Ўзбекистон Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси, Халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳар кенгашлари, Халқ депутатлари туман ва шаҳар кенгашларига сайловлар бўлиб ўтади.
TOШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси ҳамда маҳаллий кенгашлар депутатлари сайлови кампаниясига старт берилди. Бу ҳақда Марказий сайлов комиссияси матбуот хизмати хабар берди.
Марказий сайлов комиссияси томонидан бугун ўтказилган мажлисда Ўзбекистон Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси депутатлари ва маҳаллий кенгашлар депутатлари сайловига доир муҳим қарорлар қабул қилинди.
Ўзбекистон Конституциясининг 128-моддасига ва Сайлов кодексининг 14, 36-моддаларига мувофиқ, Олий Мажлиснинг Қонунчилик палатаси ҳамда маҳаллий кенгашлар депутатлари сайлови 2024 йил 27 октябрь, якшанба куни ўтказилади.
Марказий сайлов комиссияси томонидан сайлов бўйича сайлов кампаниясига старт берилиб, календарь режа тасдиқланди.
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