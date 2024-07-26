https://sputniknews.uz/20240726/moskvada-avtomobilni-portlatgan-turkiyadan-tergov-qilinmoqda-44948002.html

Москвада автомобил портлатган шахс Туркиядан олиб келиниб тергов қилинмоқда — видео

Москвада автомобил портлатган шахс Туркиядан олиб келиниб тергов қилинмоқда — видео

Sputnik Ўзбекистон

Москвада портлаш уюштириб Туркияга қочиб кетган шахс махсус хизматлар ҳамкорлигида қўлга олиниб Россияга экстрадиция қилинди. 26.07.2024, Sputnik Ўзбекистон

2024-07-26T13:13+0500

2024-07-26T13:13+0500

2024-07-26T13:16+0500

видео

россия

туркия

фсб

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ТОШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Москвада 24 июль куни автомобилни портлатган шахс Россияга олиб келинди ва тергов қилинмоқда. Гумонланувчи 1995 йилда туғилган Россия фуқароси Евгений Серебряковнинг айтишига кўра, бир неча ой олдин у ижтимоий тармоқлар орқали Украина махсус хизматлари билан боғланган. Шундан сўнг у "СБУ"лик куратор назорати остида портловчи мослама тайёрлаган ва уни Россия офицери автомобили остига ўрнатган. Эслатиб ўтамиз, 24 июль куни Москва шимолидаги Синявинская кўчасида "Toyota" йўлтанламас автомобили портлатиб юборилган эди. Портловчи мослама автомобил остига ўрнатилган бўлган. Унинг эгаси оғир жароҳатлар билан касалхонага ётқизилган эди.

туркия

2024

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ФСБ показала видео доставки в Россию подозреваемого во взрыве авто в Москве.

Кадры доставки в Россию подозреваемого во взрыве автомобиля в Москве

Задержанный по делу о подрыве автомобиля о сотрудничестве со спецслужбами Украины

Sputnik Ўзбекистон

Задержанный по делу о подрыве авто в Москве Серебряков рассказал, что куратор из СБУ предложил ему ликвидировать российского офицера. За убийство ему обещали от $10 до $20 тыс.

2024-07-26T13:13+0500

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