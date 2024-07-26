https://sputniknews.uz/20240726/moskvada-avtomobilni-portlatgan-turkiyadan-tergov-qilinmoqda-44948002.html
Москвада автомобил портлатган шахс Туркиядан олиб келиниб тергов қилинмоқда — видео
Москвада автомобил портлатган шахс Туркиядан олиб келиниб тергов қилинмоқда — видео
Sputnik Ўзбекистон
Москвада портлаш уюштириб Туркияга қочиб кетган шахс махсус хизматлар ҳамкорлигида қўлга олиниб Россияга экстрадиция қилинди. 26.07.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-07-26T13:13+0500
2024-07-26T13:13+0500
2024-07-26T13:16+0500
видео
россия
туркия
фсб
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ТОШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Москвада 24 июль куни автомобилни портлатган шахс Россияга олиб келинди ва тергов қилинмоқда. Гумонланувчи 1995 йилда туғилган Россия фуқароси Евгений Серебряковнинг айтишига кўра, бир неча ой олдин у ижтимоий тармоқлар орқали Украина махсус хизматлари билан боғланган. Шундан сўнг у "СБУ"лик куратор назорати остида портловчи мослама тайёрлаган ва уни Россия офицери автомобили остига ўрнатган. Эслатиб ўтамиз, 24 июль куни Москва шимолидаги Синявинская кўчасида "Toyota" йўлтанламас автомобили портлатиб юборилган эди. Портловчи мослама автомобил остига ўрнатилган бўлган. Унинг эгаси оғир жароҳатлар билан касалхонага ётқизилган эди.
туркия
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Кадры доставки в Россию подозреваемого во взрыве автомобиля в Москве
Sputnik Ўзбекистон
ФСБ показала видео доставки в Россию подозреваемого во взрыве авто в Москве.
2024-07-26T13:13+0500
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PT0M33S
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Задержанный по делу о подрыве автомобиля о сотрудничестве со спецслужбами Украины
Sputnik Ўзбекистон
Задержанный по делу о подрыве авто в Москве Серебряков рассказал, что куратор из СБУ предложил ему ликвидировать российского офицера. За убийство ему обещали от $10 до $20 тыс.
2024-07-26T13:13+0500
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видео, россия, туркия, фсб, видео
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Москвада автомобил портлатган шахс Туркиядан олиб келиниб тергов қилинмоқда — видео
13:13 26.07.2024 (янгиланди: 13:16 26.07.2024)
Москвада портлаш уюштириб Туркияга қочиб кетган шахс махсус хизматлар ҳамкорлигида қўлга олиниб Россияга экстрадиция қилинди.
ТОШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Москвада 24 июль куни автомобилни портлатган шахс Россияга олиб келинди ва тергов қилинмоқда.
Гумонланувчи 1995 йилда туғилган Россия фуқароси Евгений Серебряковнинг айтишига кўра, бир неча ой олдин у ижтимоий тармоқлар орқали Украина махсус хизматлари билан боғланган. Шундан сўнг у "СБУ"лик куратор назорати остида портловчи мослама тайёрлаган ва уни Россия офицери автомобили остига ўрнатган.
Эслатиб ўтамиз, 24 июль куни Москва шимолидаги Синявинская кўчасида "Toyota" йўлтанламас автомобили портлатиб юборилган эди. Портловчи мослама автомобил остига ўрнатилган бўлган. Унинг эгаси оғир жароҳатлар билан касалхонага ётқизилган эди.