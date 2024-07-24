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https://sputniknews.uz/20240724/mirziyoev-putin-telefon-muloqot-44925989.html
Мирзиёев Путин билан телефон орқали мулоқот қилди
Мирзиёев Путин билан телефон орқали мулоқот қилди
Sputnik Ўзбекистон
Президентлар стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада мустаҳкамлаш масалаларини муҳокама қилишди.
2024-07-24T15:08+0500
2024-07-24T15:10+0500
сиёсат
ўзбекистон
россия
владимир путин
шавкат мирзиёев
телефон мулоқоти
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ТОШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Россия президенти Владимир Путин билан телефон орқали мулоқот қилди, дея хабар берди президент матбуот хизмати.Мулоқотда Ўзбекистон-Россия кенг қамровли стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада мустаҳкамлаш масалалари муҳокама қилинди.Россия Федерацияси президентининг шу йил 26-28 май кунлари Ўзбекистонга давлат ташрифи давомида эришилган келишувларни рўёбга чиқаришнинг амалий жиҳатларига алоҳида эътибор қаратилди.
https://sputniknews.uz/20240724/putin-mirziyoev-tabrik-44922317.html
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ўзбекистон президенти шавкат мирзиёев россияп ррезиденти владимир путин
ўзбекистон президенти шавкат мирзиёев россияп ррезиденти владимир путин

Мирзиёев Путин билан телефон орқали мулоқот қилди

15:08 24.07.2024 (янгиланди: 15:10 24.07.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.07.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президентлар стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада мустаҳкамлаш масалаларини муҳокама қилишди.
ТОШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Россия президенти Владимир Путин билан телефон орқали мулоқот қилди, дея хабар берди президент матбуот хизмати.
Мулоқотда Ўзбекистон-Россия кенг қамровли стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада мустаҳкамлаш масалалари муҳокама қилинди.

"Суҳбат аввалида Россия етакчиси давлатимиз раҳбарини таваллуд куни билан самимий қутлаб, мустаҳкам соғлик, фаровонлик ва катта муваффақиятлар тилади",— дейилади хабарда.

Россия Федерацияси президентининг шу йил 26-28 май кунлари Ўзбекистонга давлат ташрифи давомида эришилган келишувларни рўёбга чиқаришнинг амалий жиҳатларига алоҳида эътибор қаратилди.
Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.07.2024
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