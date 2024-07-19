Мирзиёев ва Жапаров Хивага ташриф буюришди — фото
17:13 19.07.2024 (янгиланди: 17:29 19.07.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаМирзиёев и Джапаров посетили Хиву
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Хиванинг бой маданияти қирғизистонлик меҳмонларда катта таассурот қолдирди.
ТОШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Қирғизистон президенти Садир Жапаров икки мамлакат биринчи хонимлари билан Хивага ташриф буюришди.
Меҳмонлар "Ота дарвоза"дан бошлаб, "Кўҳна арк" мажмуаси, Шерғозихон мадрасаси, Жума масжиди, "Тошҳовли" мажмуаси ва бошқа обидалар билан танишишди. Ичан-қалъада меҳмонлар шарафига ўзбек халқ қўшиқлари ва театрлаштирилган томоша ташкил этилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаМирзиёев и Джапаров посетили Хиву
Мирзиёев и Джапаров посетили Хиву
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шундан сўнг олий мартабали меҳмонлар Нуриллабой саройига ташриф буюрилди. Бу сарой-боғ мажмуаси XX аср бошларида қурилган бўлиб, унинг таркибида мадраса, 100 тадан ортиқ хоналар ва галереялар мавжуд.
© Пресс-служба президента УзбекистанаМирзиёев и Джапаров посетили Хиву
Мирзиёев и Джапаров посетили Хиву
© Пресс-служба президента Узбекистана
Сарой хоналарини безашда хивалик моҳир усталар билан бирга чет эллик рассом-декораторлар ҳам иштирок этганлар. Саройда шарқона қиёфа ва Европанинг модерн услубини уйғунлашган.
© Пресс-служба президента УзбекистанаМирзиёев и Джапаров посетили Хиву
Мирзиёев и Джапаров посетили Хиву
© Пресс-служба президента Узбекистана
Хива “Очиқ осмон остидаги музей”, Марказий Осиёда яхлит ёдгорлик кўринишида сақланиб қолган ягона шаҳар ҳисобланади. Бу ерда 120 тадан ортиқ меъморий обидалар жойлашган. У 1990 йилда ЮНЕСКОнинг Жаҳон мероси рўйхатига киритилган, 1997 йилда 2500 йиллиги нишонланган. Хива 2020 йилда Туркий дунёнинг маданий пойтахти, 2024 йилда — Ислом дунёсининг туризм пойтахти деб эълон қилинган.
© Пресс-служба президента УзбекистанаМирзиёев и Джапаров посетили Хиву
Мирзиёев и Джапаров посетили Хиву
© Пресс-служба президента Узбекистана