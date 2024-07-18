Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20240718/japarovni-tantanali-kutib-olish-marosimi-44851968.html
Жапаровни тантанали кутиб олиш маросими бўлди — фото
Жапаровни тантанали кутиб олиш маросими бўлди — фото
Sputnik Ўзбекистон
Жапаровни тантанали кутиб олиш маросими бўлди — фото
2024-07-18T15:19+0500
2024-07-18T15:30+0500
сиёсат
ўзбекистон
қирғизистон
шавкат мирзиёев
садир жапаров
ташриф
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/12/44850835_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5a578a2471b4007c35917bc18f2212a5.jpg
TOШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Кўксарой қароргоҳида Ўзбекистонга давлат ташрифи билан келган Қирғиз Республикаси президенти Садир Жапаровни тантанали кутиб олиш маросими бўлди. Бу ҳақда Ўзбекистон президенти матбуот хизмати хабар берди. Қароргоҳ олдидаги майдонда давлат байроқлари кўтарилди ва фахрий қоровул саф тортди. Етакчилар фахрий қоровул сафи олдидан ўтиб, расмий делегациялар аъзоларини қутладилар. Биргаликда суратга тушишдан сўнг давлат раҳбарларининг тор доирадаги музокаралари бошланди.
https://sputniknews.uz/20240718/qirgiziston-prezidenti-davlat-tashrifi-44848688.html
ўзбекистон
қирғизистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/12/44850835_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_fe17bfe3dcc6bb3e2b8decbfad78b4db.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жапаровни тантанали кутиб олиш маросими бўлди — фото
жапаровни тантанали кутиб олиш маросими бўлди — фото

Жапаровни тантанали кутиб олиш маросими бўлди — фото

15:19 18.07.2024 (янгиланди: 15:30 18.07.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ резиденции "Куксарой" состоялась торжественная церемония встречи Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова
В резиденции Куксарой состоялась торжественная церемония встречи Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.07.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Шавкат Мирзиёев олий мартабали меҳмонни самимий кутиб олди.
TOШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Кўксарой қароргоҳида Ўзбекистонга давлат ташрифи билан келган Қирғиз Республикаси президенти Садир Жапаровни тантанали кутиб олиш маросими бўлди. Бу ҳақда Ўзбекистон президенти матбуот хизмати хабар берди.
Қароргоҳ олдидаги майдонда давлат байроқлари кўтарилди ва фахрий қоровул саф тортди.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В резиденции Куксарой состоялась торжественная церемония встречи Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова - Sputnik Ўзбекистон
1/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
В резиденции Куксарой состоялась торжественная церемония встречи Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова - Sputnik Ўзбекистон
2/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
В резиденции Куксарой состоялась торжественная церемония встречи Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова - Sputnik Ўзбекистон
3/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
В резиденции Куксарой состоялась торжественная церемония встречи Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова - Sputnik Ўзбекистон
4/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
В резиденции Куксарой состоялась торжественная церемония встречи Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова - Sputnik Ўзбекистон
5/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
В резиденции Куксарой состоялась торжественная церемония встречи Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова - Sputnik Ўзбекистон
6/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
1/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
2/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
3/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
4/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
5/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
6/6
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев олий мартабали меҳмонни самимий кутиб олди ва шоҳсупага таклиф этди. Ҳарбий оркестр икки давлат мадҳияларини ижро этди.
Етакчилар фахрий қоровул сафи олдидан ўтиб, расмий делегациялар аъзоларини қутладилар. Биргаликда суратга тушишдан сўнг давлат раҳбарларининг тор доирадаги музокаралари бошланди.
Президент Кыргызстана прибыл с государственным визитом в Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.07.2024
Қирғизистон президенти давлат ташрифи билан Ўзбекистонга келди - фото
13:40
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0