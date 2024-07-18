Жапаровни тантанали кутиб олиш маросими бўлди — фото
15:19 18.07.2024 (янгиланди: 15:30 18.07.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ резиденции "Куксарой" состоялась торжественная церемония встречи Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Шавкат Мирзиёев олий мартабали меҳмонни самимий кутиб олди.
TOШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Кўксарой қароргоҳида Ўзбекистонга давлат ташрифи билан келган Қирғиз Республикаси президенти Садир Жапаровни тантанали кутиб олиш маросими бўлди. Бу ҳақда Ўзбекистон президенти матбуот хизмати хабар берди.
Қароргоҳ олдидаги майдонда давлат байроқлари кўтарилди ва фахрий қоровул саф тортди.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев олий мартабали меҳмонни самимий кутиб олди ва шоҳсупага таклиф этди. Ҳарбий оркестр икки давлат мадҳияларини ижро этди.
Етакчилар фахрий қоровул сафи олдидан ўтиб, расмий делегациялар аъзоларини қутладилар. Биргаликда суратга тушишдан сўнг давлат раҳбарларининг тор доирадаги музокаралари бошланди.