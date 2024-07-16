Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20240716/rostislav-juravlyov-yodgorlik-lavhasi-44823635.html
Ҳарбий мухбир Ростислав Журавлёв хотирасига аталган ёдгорлик лавҳасининг очилиши — фото
Ҳарбий мухбир Ростислав Журавлёв хотирасига аталган ёдгорлик лавҳасининг очилиши — фото
Sputnik Ўзбекистон
Ҳарбий мухбир Ростислав Журавлёв хотирасига аталган ёдгорлик лавҳасининг очилиши
2024-07-16T14:47+0500
2024-07-16T14:57+0500
фото
мултимедиа
россия
"россия сегодня"
хотира
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/10/44823129_0:0:2946:1657_1920x0_80_0_0_cbb8a879d88f622394889f2a0d0b82ae.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/10/44823129_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_ae4c6ad0cba34929b7802086e654b6b8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ҳарбий мухбир ростислав журавлёв
ҳарбий мухбир ростислав журавлёв

Ҳарбий мухбир Ростислав Журавлёв хотирасига аталган ёдгорлик лавҳасининг очилиши — фото

14:47 16.07.2024 (янгиланди: 14:57 16.07.2024)
Oбуна бўлиш
Ўтган йили 22 июль куни Украинанинг журналистлар гуруҳини кассетали ўқ-дорилар билан ўққа тутиши оқибатида РИА Новости журналисти Ростислав Журавлёв ҳалок бўлган эди.
© Sputnik / Виталий Белоусов / Медиабанкка ўтиш

"Россия сегодня" халқаро медиа гуруҳи бош директори Дмитрий Киселёв Москвадаги Зубовский бульварида "Россия сегодня" халқаро медиа гуруҳи биносида ҳарбий мухбир Ростислав Журавлёвга ўрнатилган ёдгорлик лавҳасининг тантанали очилиш маросимида нутқ сўзлади

 &quot;Россия сегодня&quot; халқаро медиа гуруҳи бош директори Дмитрий Киселёв Москвадаги Зубовский бульварида &quot;Россия сегодня&quot; халқаро медиа гуруҳи биносида ҳарбий мухбир Ростислав Журавлёвга ўрнатилган ёдгорлик лавҳасининг тантанали очилиш маросимида нутқ сўзлади - Sputnik Ўзбекистон
1/8
© Sputnik / Виталий Белоусов
/
Медиабанкка ўтиш

"Россия сегодня" халқаро медиа гуруҳи бош директори Дмитрий Киселёв Москвадаги Зубовский бульварида "Россия сегодня" халқаро медиа гуруҳи биносида ҳарбий мухбир Ростислав Журавлёвга ўрнатилган ёдгорлик лавҳасининг тантанали очилиш маросимида нутқ сўзлади

© Sputnik / Виталий Белоусов / Медиабанкка ўтиш

Дмитрий Киселёв ёдгорлик лавҳасининг тантанали очилиш маросимида

Дмитрий Киселёв ёдгорлик лавҳасининг тантанали очилиш маросимида - Sputnik Ўзбекистон
2/8
© Sputnik / Виталий Белоусов
/
Медиабанкка ўтиш

Дмитрий Киселёв ёдгорлик лавҳасининг тантанали очилиш маросимида

© Sputnik / Виталий Белоусов / Медиабанкка ўтиш

Ёдгорлик лавҳасининг очилиш маросимидаги одамлар

Ёдгорлик лавҳасининг очилиш маросимидаги одамлар - Sputnik Ўзбекистон
3/8
© Sputnik / Виталий Белоусов
/
Медиабанкка ўтиш

Ёдгорлик лавҳасининг очилиш маросимидаги одамлар

© Sputnik / Виталий Белоусов / Медиабанкка ўтиш

Ростислав Журавлёвнинг қариндошлари ёдгорлик лавҳасига гул қўйди

Ростислав Журавлёвнинг қариндошлари ёдгорлик лавҳасига гул қўйди - Sputnik Ўзбекистон
4/8
© Sputnik / Виталий Белоусов
/
Медиабанкка ўтиш

Ростислав Журавлёвнинг қариндошлари ёдгорлик лавҳасига гул қўйди

© Sputnik / Виталий Белоусов / Медиабанкка ўтиш

"Россия сегодня" халқаро медиа гуруҳи ходимлари гул қўймоқда

&quot;Россия сегодня&quot; халқаро медиа гуруҳи ходимлари гул қўймоқда - Sputnik Ўзбекистон
5/8
© Sputnik / Виталий Белоусов
/
Медиабанкка ўтиш

"Россия сегодня" халқаро медиа гуруҳи ходимлари гул қўймоқда

© Sputnik / Виталий Белоусов / Медиабанкка ўтиш

Ёдгорлик лавҳасининг очилиш маросими

Ёдгорлик лавҳасининг очилиш маросими - Sputnik Ўзбекистон
6/8
© Sputnik / Виталий Белоусов
/
Медиабанкка ўтиш

Ёдгорлик лавҳасининг очилиш маросими

© Sputnik / Алексей Никольский / Медиабанкка ўтиш

Ёдгорлик лавҳасининг очилиш маросими

Ёдгорлик лавҳасининг очилиш маросими - Sputnik Ўзбекистон
7/8
© Sputnik / Алексей Никольский
/
Медиабанкка ўтиш

Ёдгорлик лавҳасининг очилиш маросими

© Sputnik / Виталий Белоусов / Медиабанкка ўтиш

Ёдгорлик лавҳасининг очилиш маросимидаги одамлар

Ёдгорлик лавҳасининг очилиш маросимидаги одамлар - Sputnik Ўзбекистон
8/8
© Sputnik / Виталий Белоусов
/
Медиабанкка ўтиш

Ёдгорлик лавҳасининг очилиш маросимидаги одамлар

Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0