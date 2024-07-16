https://sputniknews.uz/20240716/rostislav-juravlyov-yodgorlik-lavhasi-44823635.html
Ҳарбий мухбир Ростислав Журавлёв хотирасига аталган ёдгорлик лавҳасининг очилиши — фото
Ҳарбий мухбир Ростислав Журавлёв хотирасига аталган ёдгорлик лавҳасининг очилиши — фото
Sputnik Ўзбекистон
Ҳарбий мухбир Ростислав Журавлёв хотирасига аталган ёдгорлик лавҳасининг очилиши
2024-07-16T14:47+0500
2024-07-16T14:47+0500
2024-07-16T14:57+0500
фото
мултимедиа
россия
"россия сегодня"
хотира
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/10/44823129_0:0:2946:1657_1920x0_80_0_0_cbb8a879d88f622394889f2a0d0b82ae.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/10/44823129_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_ae4c6ad0cba34929b7802086e654b6b8.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ҳарбий мухбир ростислав журавлёв
ҳарбий мухбир ростислав журавлёв
Ҳарбий мухбир Ростислав Журавлёв хотирасига аталган ёдгорлик лавҳасининг очилиши — фото
14:47 16.07.2024 (янгиланди: 14:57 16.07.2024)
Ўтган йили 22 июль куни Украинанинг журналистлар гуруҳини кассетали ўқ-дорилар билан ўққа тутиши оқибатида РИА Новости журналисти Ростислав Журавлёв ҳалок бўлган эди.
© Sputnik / Виталий Белоусов / Медиабанкка ўтиш
"Россия сегодня" халқаро медиа гуруҳи бош директори Дмитрий Киселёв Москвадаги Зубовский бульварида "Россия сегодня" халқаро медиа гуруҳи биносида ҳарбий мухбир Ростислав Журавлёвга ўрнатилган ёдгорлик лавҳасининг тантанали очилиш маросимида нутқ сўзлади
"Россия сегодня" халқаро медиа гуруҳи бош директори Дмитрий Киселёв Москвадаги Зубовский бульварида "Россия сегодня" халқаро медиа гуруҳи биносида ҳарбий мухбир Ростислав Журавлёвга ўрнатилган ёдгорлик лавҳасининг тантанали очилиш маросимида нутқ сўзлади
© Sputnik / Виталий Белоусов / Медиабанкка ўтиш
Дмитрий Киселёв ёдгорлик лавҳасининг тантанали очилиш маросимида
Дмитрий Киселёв ёдгорлик лавҳасининг тантанали очилиш маросимида
© Sputnik / Виталий Белоусов / Медиабанкка ўтиш
Ёдгорлик лавҳасининг очилиш маросимидаги одамлар
Ёдгорлик лавҳасининг очилиш маросимидаги одамлар
© Sputnik / Виталий Белоусов / Медиабанкка ўтиш
Ростислав Журавлёвнинг қариндошлари ёдгорлик лавҳасига гул қўйди
Ростислав Журавлёвнинг қариндошлари ёдгорлик лавҳасига гул қўйди
© Sputnik / Виталий Белоусов / Медиабанкка ўтиш
"Россия сегодня" халқаро медиа гуруҳи ходимлари гул қўймоқда
"Россия сегодня" халқаро медиа гуруҳи ходимлари гул қўймоқда
© Sputnik / Виталий Белоусов / Медиабанкка ўтиш
Ёдгорлик лавҳасининг очилиш маросими
Ёдгорлик лавҳасининг очилиш маросими
© Sputnik / Алексей Никольский / Медиабанкка ўтиш
Ёдгорлик лавҳасининг очилиш маросими
Ёдгорлик лавҳасининг очилиш маросими
© Sputnik / Виталий Белоусов / Медиабанкка ўтиш
Ёдгорлик лавҳасининг очилиш маросимидаги одамлар
Ёдгорлик лавҳасининг очилиш маросимидаги одамлар