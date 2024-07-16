https://sputniknews.uz/20240716/rossiya-ozbekiston-talim-hamkorlik-44819882.html
Видеокўприк: Россия ва Ўзбекистоннинг фан ва олий таълим соҳасидаги ҳамкорлиги
Видеокўприк: Россия ва Ўзбекистоннинг фан ва олий таълим соҳасидаги ҳамкорлиги
Sputnik Ўзбекистон
Видеокўприк: Россия ва Ўзбекистоннинг фан ва олий таълим соҳасидаги ҳамкорлиги
2024-07-16T11:40+0500
2024-07-16T11:40+0500
2024-07-16T11:40+0500
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Тадбир 19 июль куни Тошкент вақти билан соат 13:00 да ўтказилади.Москвадаги иштирокчи:Тошкентда:Мулоқот давомида қуйидагилар муҳокама қилинади:Тадбирга журналистлар таклиф этилади.+998971907178 телефон рақами ёки @alisherakimbaev Телеграм манзили орқали рўйхатдан ўтишингиз мумкин.
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видеокўприк: россия ва ўзбекистоннинг фан ва олий таълим соҳасидаги ҳамкорлиги
видеокўприк: россия ва ўзбекистоннинг фан ва олий таълим соҳасидаги ҳамкорлиги
Видеокўприк: Россия ва Ўзбекистоннинг фан ва олий таълим соҳасидаги ҳамкорлиги
Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида “Россия ва Ўзбекистоннинг фан ва олий таълим соҳасидаги ҳамкорлиги” мавзусида видеокўприк бўлиб ўтади.
Тадбир 19 июль куни Тошкент вақти билан соат 13:00 да ўтказилади.
Россия Федерацияси фан ва олий таълим вазири ўринбосари Константин Могилевский;
Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирининг биринчи ўринбосари Шоҳрух Далиев.
Мулоқот давомида қуйидагилар муҳокама қилинади:
Россия ва Ўзбекистон ўртасида олий таълим соҳасидаги ҳамкорликнинг асосий йўналишлари қандай?
Яқин келажакда қандай янги дастурларни ишга тушириш режалаштирилган?
Июнь ойи охирида Владивостокда бўлиб ўтган IV Россия-Ўзбекистон таълим форумининг натижалари қандай?
Тадбирга журналистлар таклиф этилади.
+998971907178 телефон рақами ёки @alisherakimbaev Телеграм манзили орқали рўйхатдан ўтишингиз мумкин.