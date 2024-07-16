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Редакционный центр Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.04.2024
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Видеокўприк: Россия ва Ўзбекистоннинг фан ва олий таълим соҳасидаги ҳамкорлиги
Видеокўприк: Россия ва Ўзбекистоннинг фан ва олий таълим соҳасидаги ҳамкорлиги
Sputnik Ўзбекистон
Видеокўприк: Россия ва Ўзбекистоннинг фан ва олий таълим соҳасидаги ҳамкорлиги
2024-07-16T11:40+0500
2024-07-16T11:40+0500
матбуот маркази
ўзбекистон - россия
москва
тошкент
ҳамкорлик
олий таълим муассасалари
мулоқот
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Тадбир 19 июль куни Тошкент вақти билан соат 13:00 да ўтказилади.Москвадаги иштирокчи:Тошкентда:Мулоқот давомида қуйидагилар муҳокама қилинади:Тадбирга журналистлар таклиф этилади.+998971907178 телефон рақами ёки @alisherakimbaev Телеграм манзили орқали рўйхатдан ўтишингиз мумкин.
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видеокўприк: россия ва ўзбекистоннинг фан ва олий таълим соҳасидаги ҳамкорлиги
видеокўприк: россия ва ўзбекистоннинг фан ва олий таълим соҳасидаги ҳамкорлиги

Видеокўприк: Россия ва Ўзбекистоннинг фан ва олий таълим соҳасидаги ҳамкорлиги

11:40 16.07.2024
© SputnikФлаги России и Узбекистана
Флаги России и Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.07.2024
© Sputnik
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Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида “Россия ва Ўзбекистоннинг фан ва олий таълим соҳасидаги ҳамкорлиги” мавзусида видеокўприк бўлиб ўтади.
Тадбир 19 июль куни Тошкент вақти билан соат 13:00 да ўтказилади.
Москвадаги иштирокчи:
Россия Федерацияси фан ва олий таълим вазири ўринбосари Константин Могилевский;
Тошкентда:
Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирининг биринчи ўринбосари Шоҳрух Далиев.
Мулоқот давомида қуйидагилар муҳокама қилинади:
Россия ва Ўзбекистон ўртасида олий таълим соҳасидаги ҳамкорликнинг асосий йўналишлари қандай?
Яқин келажакда қандай янги дастурларни ишга тушириш режалаштирилган?
Июнь ойи охирида Владивостокда бўлиб ўтган IV Россия-Ўзбекистон таълим форумининг натижалари қандай?
Тадбирга журналистлар таклиф этилади.
+998971907178 телефон рақами ёки @alisherakimbaev Телеграм манзили орқали рўйхатдан ўтишингиз мумкин.
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