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Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20240716/eik-sanoat-kooperatsiyasi-yangi-mexanizmini-44827657.html
ЕИК саноат кооперациясини қўллаб-қувватлашнинг янги механизмини тақдим этди
ЕИК саноат кооперациясини қўллаб-қувватлашнинг янги механизмини тақдим этди
Sputnik Ўзбекистон
ЕИК саноат кооперациясини қўллаб-қувватлашнинг янги механизмини тақдим этди
2024-07-16T17:59+0500
2024-07-16T18:23+0500
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TOШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Грознийдаги Кавказ инвестиция форуми доирасида Евроосиё иқтисодий комиссиясининг саноат сиёсати департаменти директори Николай Кушнарев Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) саноат кооперациясини қўллаб-қувватлашнинг янги механизмини тақдим этди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди. Унинг сўзларига кўра, тақдим этилган механизмнинг ўзига хослиги шундан иборатки, ундан миллий ва минтақавий қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари билан бир вақтда саноат кооперацияси лойиҳаларини амалга оширишда фойдаланиш мумкин, шунингдек, кооператив ҳамкорликни ташкил этишнинг турли форматлари кўзда тутилган. Николай Кушнарев Комиссия ушбу механизм доирасида пилот лойиҳаларни шакллантириш ва амалга ошириш бўйича тадбиркорлар ва банклар билан янада яқинроқ ҳамкорлик қилишга тайёрлигини таъкидлади. Россия Иқтисодий ривожланиш вазирлиги, Доғистон Республикаси ҳукумати, Озарбайжон Иқтисодиёт вазирлиги, “Кавказ. РФ” АЖ ва тадбирнинг бошқа иштирокчилари EИК билан янги механизм доирасида ҳамкорликни давом эттиришдан манфаатдор эканликларини тасдиқладилар.
https://sputniknews.uz/20240715/uzbekistan-eoii-strategik-qaror-ekspert-44810060.html
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еик саноат кооперациясини қўллаб-қувватлашнинг янги механизмини тақдим этди
еик саноат кооперациясини қўллаб-қувватлашнинг янги механизмини тақдим этди

ЕИК саноат кооперациясини қўллаб-қувватлашнинг янги механизмини тақдим этди

17:59 16.07.2024 (янгиланди: 18:23 16.07.2024)
© ЕЭК ЕЭК представила новый механизм поддержки промкооперации на Кавказском инвестиционном форуме
ЕЭК представила новый механизм поддержки промкооперации на Кавказском инвестиционном форуме - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.07.2024
© ЕЭК
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Николай Кушнарев Комиссия ушбу механизм доирасида пилот лойиҳаларни шакллантириш ва амалга ошириш бўйича тадбиркорлар ва банклар билан янада яқинроқ ҳамкорлик қилишга тайёрлигини таъкидлади.
TOШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Грознийдаги Кавказ инвестиция форуми доирасида Евроосиё иқтисодий комиссиясининг саноат сиёсати департаменти директори Николай Кушнарев Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) саноат кооперациясини қўллаб-қувватлашнинг янги механизмини тақдим этди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди.
“Ушбу қўллаб-қувватлаш чораси Евроосиё иқтисодий ҳамкорлигини ривожлантиришда муҳим босқич бўлиб, аслида тадбиркорликни билвосита қўллаб-қувватлаш чора-тадбирларидан молиявий ёрдам кўрсатишга ўтишдаги бурилиш нуқтасини акс эттиради”, - деди Николай Кушнарев.
© ЕЭК ЕЭК представила новый механизм поддержки промкооперации на Кавказском инвестиционном форуме
ЕЭК представила новый механизм поддержки промкооперации на Кавказском инвестиционном форуме - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.07.2024
ЕЭК представила новый механизм поддержки промкооперации на Кавказском инвестиционном форуме
© ЕЭК
Унинг сўзларига кўра, тақдим этилган механизмнинг ўзига хослиги шундан иборатки, ундан миллий ва минтақавий қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари билан бир вақтда саноат кооперацияси лойиҳаларини амалга оширишда фойдаланиш мумкин, шунингдек, кооператив ҳамкорликни ташкил этишнинг турли форматлари кўзда тутилган.
Николай Кушнарев Комиссия ушбу механизм доирасида пилот лойиҳаларни шакллантириш ва амалга ошириш бўйича тадбиркорлар ва банклар билан янада яқинроқ ҳамкорлик қилишга тайёрлигини таъкидлади.
Россия Иқтисодий ривожланиш вазирлиги, Доғистон Республикаси ҳукумати, Озарбайжон Иқтисодиёт вазирлиги, “Кавказ. РФ” АЖ ва тадбирнинг бошқа иштирокчилари EИК билан янги механизм доирасида ҳамкорликни давом эттиришдан манфаатдор эканликларини тасдиқладилар.
Ўзбекистоннинг ЕОИИ томон ҳаракатланиши стратегик қарор – эксперт - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.07.2024
Матбуот маркази
Ўзбекистоннинг ЕОИИ томон ҳаракатланиши бу стратегик қарор – эксперт
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