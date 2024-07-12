“Ўзбеккосмос” далалардаги ёнғинни коинотдан суратга олди
16:44 12.07.2024 (янгиланди: 16:56 12.07.2024)
© "Узбеккосмос""Узбеккосмос" предупредил об ответственности за поджог полей после уборки зерновых культур
Oбуна бўлиш
Энг кўп ҳолат Тошкент, Сурхондарё ва Андижон вилоятларида аниқланган.
ТОШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. “Ўзбеккосмос” агентлиги космик мониторинг ёрдамида 2024 йилнинг биринчи ярмида бошоқли экинлардан бўшаган ҳудудларда 1960 та ёнғин ҳолатини аниқлади.
Жами 23 273 гектар бошоқли дон экинларидан бўшаган ер майдонларида сомон поялари ва уларнинг қолдиқлари ёқиб юборилган.
© "Узбеккосмос""Узбеккосмос" предупредил об ответственности за поджог полей после уборки зерновых культур
"Узбеккосмос" предупредил об ответственности за поджог полей после уборки зерновых культур
Энг кўп ҳолат Тошкент (9,6 минг га), Сурхондарё (5,7 минг га) ва Андижон вилоятларида (3,8 минг га) аниқланган. Шунингдек, Наманганда 2,9 минг гектар, Самарқанд вилоятида 1,7 минг гектар, Жиззахда 931 гектар ва Фарғонада 65 гектар экин майдонларига ўт қўйилгани аниқланган.
Ушбу ҳолат юзасидан “Ўзбеккосмос” агентлиги ғалладан бўшаган майдонлар ёқилишига йўл қўйган жавобгар шахсларга нисбатан Маъмурий жавобгарлик кодексида жарима белгиланганини эслатиб ўтди.
Ундан ташқари, бундай фаолият экологияга ҳам зарар келтиради. Хусусан, 1 гектар ер майдон ёқилганида атмосфера ҳавосига 500 грамм азот оксиди, 379 грамм углеводород, 3 кг кул, 20 кг ис гази ва углерод оксиди (СО) гази тарқалади.
© "Узбеккосмос""Узбеккосмос" предупредил об ответственности за поджог полей после уборки зерновых культур
"Узбеккосмос" предупредил об ответственности за поджог полей после уборки зерновых культур