Фарғонада Лола Муротова номидаги касб-ҳунар мактаби очилди
10:00 12.07.2024 (янгиланди: 10:07 12.07.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ ходе поездки в Фергану Президент Шавкат Мирзиёев посетил профессиональную школу сельского хозяйства имени Лолы Муротовой
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Шавкат Мирзиёев Лола Муротованинг кўп йиллик меҳнати, инсоний фазилатларини ёдга олди.
TOШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Фарғонага ташрифи чоғида Лола Муротова номидаги қишлоқ хўжалигига ихтисослашган касб-ҳунар мактаби очилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ ходе поездки в Фергану Президент Шавкат Мирзиёев посетил профессиональную школу сельского хозяйства имени Лолы Муротовой
В ходе поездки в Фергану Президент Шавкат Мирзиёев посетил профессиональную школу сельского хозяйства имени Лолы Муротовой
© Пресс-служба президента Узбекистана
Лола Муротова Ўзбекистон Қаҳрамони, Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган қишлоқ хўжалиги ходими, “Эл-юрт ҳурмати” ва “Фидокорона хизматлари учун” орденлари соҳибаси бўлган. Бутун умрини шу соҳага бағишлаб, катта муваффақият ва ҳурмат қозонган.
Бу бой тажрибани ёшларга етказиш, қишлоқ хўжалигида ўрта бўғин кадрларини тайёрлаш мақсадида ушбу таълим даргоҳи ташкил этилди. Давлат раҳбари бу ерда яратилган шароитларни кўздан кечирди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ ходе поездки в Фергану Президент Шавкат Мирзиёев посетил профессиональную школу сельского хозяйства имени Лолы Муротовой
В ходе поездки в Фергану Президент Шавкат Мирзиёев посетил профессиональную школу сельского хозяйства имени Лолы Муротовой
© Пресс-служба президента Узбекистана
Касб-ҳунар мактаби 480 ўринга мўлжалланган бўлиб, унда бошланғич профессионал таълим босқичида кадрлар тайёрланади. Ўттиздан ортиқ аудиториялар, еттита лаборатория, компьютер хоналари, фаоллар зали ва музей барпо этилган. Шунингдек, 150 ўринли турар жой, спорт зали, мини-футбол майдончаси, устахона, иссиқхона ва машғулотлар учун автодром ўқувчилар ихтиёрида бўлади.
Муассасага умумтаълим мактабларининг 9-синфини битирганлар ўқишга қабул қилинади. Ўқув жараёни бошланғич профессионал таълим дастурлари асосида, амалиёт билан боғлиқ ҳолда олиб борилади. Шавкат Мирзиёев Лола Муротованинг кўп йиллик меҳнати, инсоний фазилатларини ёдга олди.
“Лола опа ўзбек аёлининг нималарга қодирлигини кўрсатди, шу билан бирга, жуда камтар ва соддадил эди. Фидокорлиги, меҳнатсеварлиги билан юртимиз ривожи ва ободлигига катта ҳисса қўшган эди. Бу жиҳатлар ёшларга ўрнак бўлиши, улар касбни яхши ўрганиши керак”, - деди давлат раҳбари.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ ходе поездки в Фергану Президент Шавкат Мирзиёев посетил профессиональную школу сельского хозяйства имени Лолы Муротовой
В ходе поездки в Фергану Президент Шавкат Мирзиёев посетил профессиональную школу сельского хозяйства имени Лолы Муротовой
© Пресс-служба президента Узбекистана
Таълим жараёнини сифатли ташкил этиш, методик ёрдам кўрсатиш учун мактаб Фарғона давлат университетига бириктирилди. Шунингдек, муассасада “Фермерлар мактаби”ни ҳам ташкил этиш кўзда тутилган. Унда буюртмачилар маблағлари ҳисобидан фермерлар малака ошириш курслари йўлга қўйилади.
Шунингдек, президент Шавкат Мирзиёев Фарғона шаҳрида қурилаётган “Янги Ўзбекистон” массивини бориб кўрди.
Президент 2022 йил ва ўтган йилда Фарғона шаҳридаги ушбу массив қурилишини кўздан кечирган эди. 300 гектарли ҳудудда 65 минг аҳолига мўлжалланган 365 та кўп қаватли уй босқичма босқич бунёд этилмоқда. Бу уйлар 7, 9, 12, 16 ва 25 қаватли бўлиб, бу вилоят шаҳарсозлигида ўзига хос янгилик саналади.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил строящийся массив "Янги Узбекистон" в городе Фергане.
Шавкат Мирзиёев посетил строящийся массив "Янги Узбекистон" в городе Фергане.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ҳозирги кунда 2 минг 887 хонадонли 75 та уй фойдаланишга топширилди. Уларнинг негизида Нурафшон маҳалласи ташкил этилди. Уйларга 500 дан ортиқ оила кўчиб келди. Иккита мактаб, учта боғча ва поликлиника очилди. Жорий йил яна 25 та уй бунёд этилади.
Аҳолини иш билан таъминлаш учун массив ҳудудининг 50 гектарида кичик саноат зонаси ташкил этилади. Озиқ-овқат, тикувчилик, тўқимачилик, чарм-пойабзал, фармацевтика, мебелсозлик ва электротехника маҳсулотлари ишлаб чиқарадиган корхоналар иш бошлайди. Бугунга қадар 423 миллиард сўмлик 5 та лойиҳа жойлаштирилди. Уларнинг натижасида 700 та янги иш ўрни яратилади.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил строящийся массив "Янги Узбекистон" в городе Фергане.
Шавкат Мирзиёев посетил строящийся массив "Янги Узбекистон" в городе Фергане.
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил строящийся массив "Янги Узбекистон" в городе Фергане.
Шавкат Мирзиёев посетил строящийся массив "Янги Узбекистон" в городе Фергане.
© Пресс-служба президента Узбекистана
70 гектар майдонда “Янги Ўзбекистон боғи”, сўлим хиёбонлар, сунъий кўл, тўрт минг ўринли амфитеатр барпо қилинди. Боғ ҳудудига бута ва манзарали дарахтлар экилган. Турли аттракционлар ўрнатилган.
Давлат раҳбари массив бўйлаб юриб, сўлим масканни кўздан кечирди. Боғда қурилган амфитеатрда қисқа концерт дастури намойиш этилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил строящийся массив "Янги Узбекистон" в городе Фергане.
Шавкат Мирзиёев посетил строящийся массив "Янги Узбекистон" в городе Фергане.
© Пресс-служба президента Узбекистана