https://sputniknews.uz/20240712/fargonada-lola-murotova-nomidagi-kasb-hunar-maktabi-ochildi-44772955.html

Фарғонада Лола Муротова номидаги касб-ҳунар мактаби очилди

Фарғонада Лола Муротова номидаги касб-ҳунар мактаби очилди

Sputnik Ўзбекистон

Фарғонада Лола Муротова номидаги касб-ҳунар мактаби очилди

2024-07-12T10:00+0500

2024-07-12T10:00+0500

2024-07-12T10:07+0500

жамият

ўзбекистон

фарғона

шавкат мирзиёев

ташриф

мактаб

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TOШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Фарғонага ташрифи чоғида Лола Муротова номидаги қишлоқ хўжалигига ихтисослашган касб-ҳунар мактаби очилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди. Лола Муротова Ўзбекистон Қаҳрамони, Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган қишлоқ хўжалиги ходими, “Эл-юрт ҳурмати” ва “Фидокорона хизматлари учун” орденлари соҳибаси бўлган. Бутун умрини шу соҳага бағишлаб, катта муваффақият ва ҳурмат қозонган. Бу бой тажрибани ёшларга етказиш, қишлоқ хўжалигида ўрта бўғин кадрларини тайёрлаш мақсадида ушбу таълим даргоҳи ташкил этилди. Давлат раҳбари бу ерда яратилган шароитларни кўздан кечирди. Муассасага умумтаълим мактабларининг 9-синфини битирганлар ўқишга қабул қилинади. Ўқув жараёни бошланғич профессионал таълим дастурлари асосида, амалиёт билан боғлиқ ҳолда олиб борилади. Шавкат Мирзиёев Лола Муротованинг кўп йиллик меҳнати, инсоний фазилатларини ёдга олди. Таълим жараёнини сифатли ташкил этиш, методик ёрдам кўрсатиш учун мактаб Фарғона давлат университетига бириктирилди. Шунингдек, муассасада “Фермерлар мактаби”ни ҳам ташкил этиш кўзда тутилган. Унда буюртмачилар маблағлари ҳисобидан фермерлар малака ошириш курслари йўлга қўйилади. Президент 2022 йил ва ўтган йилда Фарғона шаҳридаги ушбу массив қурилишини кўздан кечирган эди. 300 гектарли ҳудудда 65 минг аҳолига мўлжалланган 365 та кўп қаватли уй босқичма босқич бунёд этилмоқда. Бу уйлар 7, 9, 12, 16 ва 25 қаватли бўлиб, бу вилоят шаҳарсозлигида ўзига хос янгилик саналади. Ҳозирги кунда 2 минг 887 хонадонли 75 та уй фойдаланишга топширилди. Уларнинг негизида Нурафшон маҳалласи ташкил этилди. Уйларга 500 дан ортиқ оила кўчиб келди. Иккита мактаб, учта боғча ва поликлиника очилди. Жорий йил яна 25 та уй бунёд этилади. 70 гектар майдонда “Янги Ўзбекистон боғи”, сўлим хиёбонлар, сунъий кўл, тўрт минг ўринли амфитеатр барпо қилинди. Боғ ҳудудига бута ва манзарали дарахтлар экилган. Турли аттракционлар ўрнатилган. Давлат раҳбари массив бўйлаб юриб, сўлим масканни кўздан кечирди. Боғда қурилган амфитеатрда қисқа концерт дастури намойиш этилди.

https://sputniknews.uz/20240711/loyiha-ish-investitsiya-ferghana-44764481.html

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фарғонада лола муротова номидаги касб-ҳунар мактаби очилди