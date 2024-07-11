https://sputniknews.uz/20240711/russia-usa-tashqi-razvedka-zelenskiy-44760372.html
Россия Ташқи разведка хизмати АҚШ Зеленскийга қандай келажак тайёрлаётганини ошкор қилди
Россия Ташқи разведка хизмати АҚШ Зеленскийга қандай келажак тайёрлаётганини ошкор қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия ташқи разведка хизмати АҚШда Зеленский ўрнига номзод қидириш ҳақидаги маълумотларни очиқлади.
2024-07-11T19:16+0500
2024-07-11T19:16+0500
2024-07-11T19:16+0500
дунё янгиликлари
дунёда
россия
украина
ақш
владимир зеленский
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/0a/43817988_0:0:2991:1683_1920x0_80_0_0_4526c3f4dabbc9067aa14b06220bc849.jpg
ТОШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Россия Ташқи разведка хизмати АҚШнинг Владимир Зеленский ўрнига номзод қидириш ҳақидаги маълумотларини ошкор қилди. Бу ҳақда РИА Новости "Разведчик" журналида чоп этилган маълумотларга таяниб хабар берди.Қайд этилишича, Украинанинг собиқ президенти Пётр Порошенко ва Киев мэри Виталий Кличко билан ҳам алоқалар ўрнатилган. Агар фронтдаги вазият кескин ёмонлашса, бу шахслар Зеленскийнинг ўрнини босиши мумкин, дейилади ҳужжатда.Шу билан бирга, АҚШ ва ЕИ режимнинг амалдаги раҳбари ўз лавозимида қолишини истайди, чунки у билан зиддиятларни молиялаштириш схемалари боғланган, бу эса Киев ва Ғарбдаги қурол ишлаб чиқарувчиларга даромад келтиради, деб ёзади нашр.Украинадаги жамоатчилик кайфиятига келсак, Ғарб унинг динамикасидан ниҳоятда хавотирда, дейди нашр. Хусусан, украиналиклар ўртасида можаронинг чўзилишидан норозилик, бефарқлик ва давлат институтларига ишончсизлик кучаймоқда.
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/0a/43817988_109:0:2838:2047_1920x0_80_0_0_1ce01ece616a6048201f1b7d345b1845.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия ташқи разведка хизмати ақш зеленский номзод
россия ташқи разведка хизмати ақш зеленский номзод
Россия Ташқи разведка хизмати АҚШ Зеленскийга қандай келажак тайёрлаётганини ошкор қилди
Россия ташқи разведка хизмати АҚШнинг Зеленский ўрнига номзод қидириш ҳақидаги маълумотларини очиқлади.
ТОШКЕНТ, 11 июл — Sputnik.
Россия Ташқи разведка хизмати АҚШнинг Владимир Зеленский ўрнига номзод қидириш ҳақидаги маълумотларини ошкор қилди. Бу ҳақда РИА Новости
"Разведчик" журналида чоп этилган маълумотларга таяниб хабар берди.
“Украина президенти девони раҳбари А. Ермак, Украина Қуролли кучларининг собиқ бош қўмондони В. Залужний ва Олий Раданинг собиқ спикери Д. Разумков билан сўзсиз иш олиб борилмоқда”, — дейилади хабарда.
Қайд этилишича, Украинанинг собиқ президенти Пётр Порошенко ва Киев мэри Виталий Кличко билан ҳам алоқалар ўрнатилган. Агар фронтдаги вазият кескин ёмонлашса, бу шахслар Зеленскийнинг ўрнини босиши мумкин, дейилади ҳужжатда.
Шу билан бирга, АҚШ ва ЕИ режимнинг амалдаги раҳбари ўз лавозимида қолишини истайди, чунки у билан зиддиятларни молиялаштириш схемалари боғланган, бу эса Киев ва Ғарбдаги қурол ишлаб чиқарувчиларга даромад келтиради, деб ёзади нашр.
Украинадаги жамоатчилик кайфиятига келсак, Ғарб унинг динамикасидан ниҳоятда хавотирда, дейди нашр. Хусусан, украиналиклар ўртасида можаронинг чўзилишидан норозилик, бефарқлик ва давлат институтларига ишончсизлик кучаймоқда.