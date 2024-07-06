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https://sputniknews.uz/20240706/erondagi-prezident-saylovlarida-pezeshkian-etakchilik-qilmoqda-44695855.html
Эрондаги президент сайловларида Пезешкиан етакчилик қилмоқда
Эрондаги президент сайловларида Пезешкиан етакчилик қилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Айни дамда Пезешкиан рақиби Жалилийдан 2 миллион кўп овоз билан етакчилик қилмоқда. 06.07.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-07-06T10:54+0500
2024-07-06T10:54+0500
эрон
президент
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ТОШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Эронда 5 июл куни бўлиб ўтган президент сайловларининг иккинчи босқичида ислоҳотчи Пезешкиан етакчилик қилмоқда, деб хабар берди Тасним ахборот агентлиги. Айни дамда бюллетенларнинг 70 фоизи санаб чиқилган (20,6 млн) ва уларнинг натижаларига кўра, Масуд Пезешкиан 11,120 млн Саид Жалили эса 9,097 млн. овоз тўплашга мувафффақ бўлишган. Эронда навбатдан ташқриа президент сайловларининг биринчи босқичи 28 июнь куни бўлиб ўтган эди. Биринчи турда Эрон парламентининг собиқ депутати Пезешкиан 42,45 фоиз овоз олган Жалили эса 38,61 фоиз овоз олган эди. Эрон қонунларига кўра, агар номзодларнинг ҳеч бири 50% овоз тўплай олмса — сайловнинг иккинчи босқичи ўтказилади. Номзодлар Эроннинг иккита асосий сиёсий ҳаракати вакили. Жалилий консерваторлар манфаатларини ҳимоя қилади, Пезешкиан эса эронлик ислоҳотчилар вакили.
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эрон, президент, сайловлар
эрон, президент, сайловлар

Эрондаги президент сайловларида Пезешкиан етакчилик қилмоқда

10:54 06.07.2024
© ATTA KENAREИранские флаги развеваются во время церемонии открытия нового оборудования и инфраструктуры 25 февраля 2019 года в порту Шахид Бехешти в юго-восточном иранском прибрежном городе Чабахар в Оманском заливе.
Иранские флаги развеваются во время церемонии открытия нового оборудования и инфраструктуры 25 февраля 2019 года в порту Шахид Бехешти в юго-восточном иранском прибрежном городе Чабахар в Оманском заливе. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.07.2024
© ATTA KENARE
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Айни дамда Пезешкиан рақиби Жалилийдан 2 миллион кўп овоз билан етакчилик қилмоқда.
ТОШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Эронда 5 июл куни бўлиб ўтган президент сайловларининг иккинчи босқичида ислоҳотчи Пезешкиан етакчилик қилмоқда, деб хабар берди Тасним ахборот агентлиги.
Айни дамда бюллетенларнинг 70 фоизи санаб чиқилган (20,6 млн) ва уларнинг натижаларига кўра, Масуд Пезешкиан 11,120 млн Саид Жалили эса 9,097 млн. овоз тўплашга мувафффақ бўлишган.
Эронда навбатдан ташқриа президент сайловларининг биринчи босқичи 28 июнь куни бўлиб ўтган эди. Биринчи турда Эрон парламентининг собиқ депутати Пезешкиан 42,45 фоиз овоз олган Жалили эса 38,61 фоиз овоз олган эди. Эрон қонунларига кўра, агар номзодларнинг ҳеч бири 50% овоз тўплай олмса — сайловнинг иккинчи босқичи ўтказилади.
Номзодлар Эроннинг иккита асосий сиёсий ҳаракати вакили. Жалилий консерваторлар манфаатларини ҳимоя қилади, Пезешкиан эса эронлик ислоҳотчилар вакили.
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