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https://sputniknews.uz/20240705/shavkat-mirziyoev-ozarbayjonga-etib-keldi-44692816.html
Шавкат Мирзиёев Озарбайжонга етиб келди
Шавкат Мирзиёев Озарбайжонга етиб келди
Sputnik Ўзбекистон
Озарбайжоннинг Шуша шаҳрида 6 июль куни Туркий давлатлар ташкилотининг норасмий саммити бўлиб ўтиши режалаштирилган. 05.07.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-07-05T18:31+0500
2024-07-05T18:53+0500
ўзбекистон
озарбайжон
шавкат мирзиёев
туркий тилли давлатлар ҳамкорлик кенгаши
туркий давлатлар ташкилоти (тдт)
сиёсат
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ТОШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Озарбайжонга етиб келди. Фузулий шаҳри аэропортида олий мартабали меҳмонни Озарбайжон бош вазирининг биринчи ўринбосари Яқуб Аюбов ва бошқа расмий шахслар кутиб олди.6 июль куни Мирзиёев Туркий давлатлар ташкилотининг норасмий саммитида иштирок этади. Шуша шаҳрида бўлиб ўтадиган саммит доирасида туркий давлатлар орасида савдо-иқтисодиёт, транспорт-коммуникация ва инвестиция-молия соҳаларида кўп томонлама ҳамкорлик масалалари муҳокама қилинади ва бир қатор ҳужжатлар имзоланади.
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ўзбекистон, озарбайжон, шавкат мирзиёев, туркий тилли давлатлар ҳамкорлик кенгаши, туркий давлатлар ташкилоти (тдт), сиёсат
ўзбекистон, озарбайжон, шавкат мирзиёев, туркий тилли давлатлар ҳамкорлик кенгаши, туркий давлатлар ташкилоти (тдт), сиёсат

Шавкат Мирзиёев Озарбайжонга етиб келди

18:31 05.07.2024 (янгиланди: 18:53 05.07.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл в Азербайджан
Шавкат Мирзиёев прибыл в Азербайджан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.07.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Озарбайжоннинг Шуша шаҳрида 6 июль куни Туркий давлатлар ташкилотининг норасмий саммити бўлиб ўтиши режалаштирилган.
ТОШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Озарбайжонга етиб келди.
Фузулий шаҳри аэропортида олий мартабали меҳмонни Озарбайжон бош вазирининг биринчи ўринбосари Яқуб Аюбов ва бошқа расмий шахслар кутиб олди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл в Азербайджан
Шавкат Мирзиёев прибыл в Азербайджан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.07.2024
Шавкат Мирзиёев прибыл в Азербайджан
© Пресс-служба президента Узбекистана
6 июль куни Мирзиёев Туркий давлатлар ташкилотининг норасмий саммитида иштирок этади.

Шуша шаҳрида бўлиб ўтадиган саммит доирасида туркий давлатлар орасида савдо-иқтисодиёт, транспорт-коммуникация ва инвестиция-молия соҳаларида кўп томонлама ҳамкорлик масалалари муҳокама қилинади ва бир қатор ҳужжатлар имзоланади.
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