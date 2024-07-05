https://sputniknews.uz/20240705/qozogistondagi-shht-sammiti-natijalari-videokoprik-44681871.html
Жонли эфир: Остона ШҲТ саммити якунлари экспертлар нигоҳида — видеокўприк
Жонли эфир: Остона ШҲТ саммити якунлари экспертлар нигоҳида — видеокўприк
Sputnik Ўзбекистон
Беш давлат экспертлари иштирокида кеча Остонада бўлиб ўтган ШҲТ саммити якунларининг муҳокамаси. 05.07.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-07-05T13:00+0500
2024-07-05T13:00+0500
2024-07-05T13:33+0500
матбуот маркази
видео
шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт)
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ТОШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Москва-Остона-Минск-Бишкек-Тошкент видеокўприк мулоқоти давомида мутахассислар ШҲТнинг долзарб халқаро ва минтақавий аҳамияти, ташкилотни янада кенгайтириш истиқболлари ва бошқа масалаларини муҳокама қилишади. Шунингдек, ШҲТ аъзолари қандай муаммолар ва таҳдидларга дуч келмоқда, ШҲТ кейинги ислоҳотларни кутадими ва нега “ёвузликнинг уч кучи” деб аталадиган кучга қарши кураш “ташкилот ҳамкорлигининг доимий маркази” бўлиб қолиши керак каби саволларга жавоб излайдилар. Тадбирда иштирок этувчи экспертлар:Москвадан: Россия Думаси МДҲ ишлари, Евросиё интеграцияси ва ватандошлар билан алоқалар қўмитаси раисининг ўринбосари Артём Туров, Россия Халқлар дўстлиги университети Стратегик тадқиқотлар ва прогнозлар институти директори Дмитрий Егорченков.Минскдан: Беларус Журналистлар уюшмаси бошқаруви раиси, сиёсий эксперт Андрей Кривошеев.Тошкентдан: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети “Сиёсатшунослик” кафедраси доценти Раънохон Турсунова.Остонадан: Амалий этносиёсий тадқиқотлар институти директори Талгат Калиев.Бишкекдан: иқтисодчи Нургул Акимова.
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видео, видео, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт)
видео, видео, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт)
Жонли эфир: Остона ШҲТ саммити якунлари экспертлар нигоҳида — видеокўприк
13:00 05.07.2024 (янгиланди: 13:33 05.07.2024)
Беш давлат экспертлари иштирокида кеча Остонада бўлиб ўтган ШҲТ саммити якунларининг муҳокамаси.
ТОШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Москва-Остона-Минск-Бишкек-Тошкент видеокўприк мулоқоти давомида мутахассислар ШҲТнинг долзарб халқаро ва минтақавий аҳамияти, ташкилотни янада кенгайтириш истиқболлари ва бошқа масалаларини муҳокама қилишади.
Шунингдек, ШҲТ аъзолари қандай муаммолар ва таҳдидларга дуч келмоқда, ШҲТ кейинги ислоҳотларни кутадими ва нега “ёвузликнинг уч кучи” деб аталадиган кучга қарши кураш “ташкилот ҳамкорлигининг доимий маркази” бўлиб қолиши керак каби саволларга жавоб излайдилар.
Тадбирда иштирок этувчи экспертлар:
Москвадан: Россия Думаси МДҲ ишлари, Евросиё интеграцияси ва ватандошлар билан алоқалар қўмитаси раисининг ўринбосари Артём Туров, Россия Халқлар дўстлиги университети Стратегик тадқиқотлар ва прогнозлар институти директори Дмитрий Егорченков.
Минскдан: Беларус Журналистлар уюшмаси бошқаруви раиси, сиёсий эксперт Андрей Кривошеев.
Тошкентдан: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети “Сиёсатшунослик” кафедраси доценти Раънохон Турсунова.
Остонадан: Амалий этносиёсий тадқиқотлар институти директори Талгат Калиев.
Бишкекдан: иқтисодчи Нургул Акимова.