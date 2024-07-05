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https://sputniknews.uz/20240705/kyrgyz-hukumatni-kuch-bilan-egallab-olishning-oldi-olindi-44691850.html
Қирғизистонда ҳукуматни куч билан эгаллаб олишнинг олди олинди
Қирғизистонда ҳукуматни куч билан эгаллаб олишнинг олди олинди
Sputnik Ўзбекистон
Жиноятчилар оммавий тартибсизликлар уюштириш йўли билан ҳукуматни эгаллаб олмоқчи бўлган. 05.07.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-07-05T18:07+0500
2024-07-05T18:11+0500
қирғизистон
хавфсизлик
қирғизистон ҳукумати
дунёда
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ТОШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Қирғизистонда навбатдаги ҳукуматни куч билан эгаллаб олишга бўлган уринишнинг олди олинди. Бу ҳақида республика ️Миллий хавфсизлик давлат қўмитаси хабар қилди. Бузғунчи гуруҳ одамларнинг ўлими билан оммавий тартибсизликлар уюштириш ва ҳокимиятни эгаллаб олишни режалаштирган, деди департамент.Қўзғатилган жиноят иши доирасида беш киши ҳибсга олинган.Тинтув чоғида улардан қўлбола бомбалар, қурол-яроғлар, ўқ-дорилар, ўқ ўтказмайдиган жилетлар, рация, полиция кийимлари, дронлар, экстремистик адабиётлар топилган.Хавфсизлик қўмитаси тафсилотларни кейинроқ эълон қилишга ваъда берган.
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қирғизистон, хавфсизлик, қирғизистон ҳукумати, дунёда
қирғизистон, хавфсизлик, қирғизистон ҳукумати, дунёда

Қирғизистонда ҳукуматни куч билан эгаллаб олишнинг олди олинди

18:07 05.07.2024 (янгиланди: 18:11 05.07.2024)
© FOTO пресс-служба ГКНБ КРЗадержание подозреваемых по факту насильственного захвата власти в КР
Задержание подозреваемых по факту насильственного захвата власти в КР - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.07.2024
© FOTO пресс-служба ГКНБ КР
Oбуна бўлиш
Жиноятчилар оммавий тартибсизликлар уюштириш йўли билан ҳукуматни эгаллаб олмоқчи бўлган.
ТОШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Қирғизистонда навбатдаги ҳукуматни куч билан эгаллаб олишга бўлган уринишнинг олди олинди. Бу ҳақида республика ️Миллий хавфсизлик давлат қўмитаси хабар қилди.

Бузғунчи гуруҳ одамларнинг ўлими билан оммавий тартибсизликлар уюштириш ва ҳокимиятни эгаллаб олишни режалаштирган, деди департамент.
© FOTO пресс-служба ГКНБ КРЗадержание подозреваемых по факту насильственного захвата власти в КР
Задержание подозреваемых по факту насильственного захвата власти в КР - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.07.2024
Задержание подозреваемых по факту насильственного захвата власти в КР
© FOTO пресс-служба ГКНБ КР
Қўзғатилган жиноят иши доирасида беш киши ҳибсга олинган.
Тинтув чоғида улардан қўлбола бомбалар, қурол-яроғлар, ўқ-дорилар, ўқ ўтказмайдиган жилетлар, рация, полиция кийимлари, дронлар, экстремистик адабиётлар топилган.
Хавфсизлик қўмитаси тафсилотларни кейинроқ эълон қилишга ваъда берган.
© FOTO пресс-служба ГКНБ КРЗадержание подозреваемых по факту насильственного захвата власти в КР
Задержание подозреваемых по факту насильственного захвата власти в КР - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.07.2024
Задержание подозреваемых по факту насильственного захвата власти в КР
© FOTO пресс-служба ГКНБ КР
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