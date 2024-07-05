Қирғизистонда ҳукуматни куч билан эгаллаб олишнинг олди олинди
18:07 05.07.2024 (янгиланди: 18:11 05.07.2024)
© FOTO пресс-служба ГКНБ КРЗадержание подозреваемых по факту насильственного захвата власти в КР
© FOTO пресс-служба ГКНБ КР
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Жиноятчилар оммавий тартибсизликлар уюштириш йўли билан ҳукуматни эгаллаб олмоқчи бўлган.
ТОШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Қирғизистонда навбатдаги ҳукуматни куч билан эгаллаб олишга бўлган уринишнинг олди олинди. Бу ҳақида республика ️Миллий хавфсизлик давлат қўмитаси хабар қилди.
Бузғунчи гуруҳ одамларнинг ўлими билан оммавий тартибсизликлар уюштириш ва ҳокимиятни эгаллаб олишни режалаштирган, деди департамент.
Бузғунчи гуруҳ одамларнинг ўлими билан оммавий тартибсизликлар уюштириш ва ҳокимиятни эгаллаб олишни режалаштирган, деди департамент.
© FOTO пресс-служба ГКНБ КРЗадержание подозреваемых по факту насильственного захвата власти в КР
Задержание подозреваемых по факту насильственного захвата власти в КР
© FOTO пресс-служба ГКНБ КР
Қўзғатилган жиноят иши доирасида беш киши ҳибсга олинган.
Тинтув чоғида улардан қўлбола бомбалар, қурол-яроғлар, ўқ-дорилар, ўқ ўтказмайдиган жилетлар, рация, полиция кийимлари, дронлар, экстремистик адабиётлар топилган.
Хавфсизлик қўмитаси тафсилотларни кейинроқ эълон қилишга ваъда берган.
© FOTO пресс-служба ГКНБ КРЗадержание подозреваемых по факту насильственного захвата власти в КР
Задержание подозреваемых по факту насильственного захвата власти в КР
© FOTO пресс-служба ГКНБ КР