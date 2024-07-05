https://sputniknews.uz/20240705/anons-eoii-bioxavfsizligi-ekspertlar-nazarida-44694019.html
Анонс: ЕОИИ мамлакатлари биохавфсизлиги экспертлар назарида
Анонс: ЕОИИ мамлакатлари биохавфсизлиги экспертлар назарида
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Геннадий Онищенко иштирокида видекўприкда мутахассислар биологик хавфсизлик масалаларини муҳокама қилишади. 05.07.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-07-05T19:25+0500
2024-07-05T19:25+0500
2024-07-05T19:25+0500
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еоии
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биотерроризм
қурол
геннадий онищенко
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ТОШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. "ЕОИИ мамлакатлари биохавфсизлиги" мавзусидаги Москва - Остона - Бишкек - Ереван - Минск - Тошкентлик экспертлар иштирокидаги видеокўприк мулоқоти 9 июль куни Москва вақти билан 11.00да бошланади. Биокўприкда Россия Фанлар академияси академиги, Россия таълим академияси президенти ўринбосари Геннадий Онищенко иштирок этади. Шунингдек, Арманистонда орган донорлари ва қабул қилувчилар реестрини жорий этиш бўйича ишлар қандай олиб борилмоқда? Магнит бўронлар инсон саломатлигига таъсир қиладими? каби мавзулар ҳам ёритилади.
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россия, еоии, экспертиза, биолаборатория, биотерроризм, қурол, геннадий онищенко
россия, еоии, экспертиза, биолаборатория, биотерроризм, қурол, геннадий онищенко
Анонс: ЕОИИ мамлакатлари биохавфсизлиги экспертлар назарида
Геннадий Онищенко иштирокида видекўприкда мутахассислар биологик хавфсизлик масалаларини муҳокама қилишади.
ТОШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. "ЕОИИ мамлакатлари биохавфсизлиги" мавзусидаги Москва - Остона - Бишкек - Ереван - Минск - Тошкентлик экспертлар иштирокидаги видеокўприк мулоқоти 9 июль куни Москва вақти билан 11.00да бошланади.
Биокўприкда Россия Фанлар академияси академиги, Россия таълим академияси президенти ўринбосари Геннадий Онищенко иштирок этади.
Экспертлар Ёзги таътилда қандай касалликлардан эҳтиёт бўлиш керак? Сил ва ботулизмга қарши янги вакциналар яратиш устида иш олиб борилмоқдами? Нега Киев Украинадаги вабо эпидемияси билан боғлиқ вазият ҳақида сукут сақламоқда ва инфекциянинг қўшни давлатларга тарқалиши қанчалик эҳтимоли бор? каби саволларга жавоб беришади.
Шунингдек, Арманистонда орган донорлари ва қабул қилувчилар реестрини жорий этиш бўйича ишлар қандай олиб борилмоқда? Магнит бўронлар инсон саломатлигига таъсир қиладими? каби мавзулар ҳам ёритилади.