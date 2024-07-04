https://sputniknews.uz/20240704/zelenskiy-putin-bayonot-44667742.html
Зеленский Путин ҳақида кутилмаган баёнот берди
Зеленский Путин ҳақида кутилмаган баёнот берди
Sputnik Ўзбекистон
Зеленский Владимир Путинни бўлажак саммитга таклиф қилишни истисно этмади.
2024-07-04T13:45+0500
2024-07-04T13:45+0500
2024-07-04T13:45+0500
дунё янгиликлари
дунёда
украина
россия
владимир зеленский
владимир путин
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/14/41653983_0:0:2387:1344_1920x0_80_0_0_db7bbe5dec7ee70336d96e78a2631e47.jpg
TOШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Владимир Зеленскийнинг таъкидлашича, Россия президенти Владимир Путинни “кейинги “тинчлик саммити”га таклиф қилишлари мумкин. Бу ҳақда у "Bloomberg" агентлигига берган интервьюсида айтиб ўтди, деб ёзмоқда РИА Новости. Швейцарияда 15-16 июнь кунлари Украина бўйича конференция ўтказилди. 90 тадан ортиқ мамлакатлар, шунингдек, саккизта ташкилот, жумладан, Европа Иттифоқи, Европа Кенгаши ва БМТ иштирокини тасдиқлади. АҚШ президенти, Хитой раҳбари ва Бразилия президенти анжуманда қатнашмади. Кремль Украина можаросидаги вазиятни Россия иштирокисиз ҳал қилиш вариантларини излаш мутлақо мантиқсиз ва бефойда эканини айтди. Россия президенти Владимир Путин июнь ойида Украина бўйича музокаралар шартлари ҳақида гапирганди: Украина Қуролли кучлари Россиянинг янги ҳудудларидан олиб чиқилиши керак, шу билан бирга, Киев НАТОга қўшилиш ниятидан воз кечиши керак.
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/14/41653983_204:0:2325:1591_1920x0_80_0_0_a433698edf5f24ed4e59578a50422b89.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
зеленский владимир путинни бўлажак саммит
зеленский владимир путинни бўлажак саммит
Зеленский Путин ҳақида кутилмаган баёнот берди
Зеленский Владимир Путинни бўлажак саммитга таклиф қилишни истисно этмади.
TOШКЕНТ, 4 июл — Sputnik.
Владимир Зеленскийнинг таъкидлашича, Россия президенти Владимир Путинни “кейинги “тинчлик саммити”га таклиф қилишлари мумкин. Бу ҳақда у "Bloomberg" агентлигига берган интервьюсида айтиб ўтди, деб ёзмоқда РИА Новости.
“Агар музокаралар столига ўтиришнинг йўли топилса, Зеленский яқин келажакда Владимир Путиннинг иштирок этишини кутмайди <...>, гарчи у уни бўлажак саммитга таклиф этилишини истисно этмайди”, — дейилади нашр.
Швейцарияда 15-16 июнь кунлари Украина бўйича конференция ўтказилди. 90 тадан ортиқ мамлакатлар, шунингдек, саккизта ташкилот, жумладан, Европа Иттифоқи, Европа Кенгаши ва БМТ иштирокини тасдиқлади. АҚШ президенти, Хитой раҳбари ва Бразилия президенти анжуманда қатнашмади.
Кремль Украина можаросидаги вазиятни Россия иштирокисиз ҳал қилиш вариантларини излаш мутлақо мантиқсиз ва бефойда эканини айтди. Россия президенти Владимир Путин июнь ойида Украина бўйича музокаралар шартлари ҳақида гапирганди: Украина Қуролли кучлари Россиянинг янги ҳудудларидан олиб чиқилиши керак, шу билан бирга, Киев НАТОга қўшилиш ниятидан воз кечиши керак.