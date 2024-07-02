https://sputniknews.uz/20240702/russia-atacms-raketa-44634127.html
Россиялик мутахассислар ATACMS ракета портловчисининг барча сирларини ошкор қилди
Россиялик мутахассислар ATACMS ракета портловчисининг барча сирларини ошкор қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россиялик мутахассислар Американинг ATACMS ракетаси портловчисини чуқур ўрганиб чиқди.
2024-07-02T17:00+0500
2024-07-02T17:00+0500
2024-07-02T17:00+0500
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TOШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Россиялик мутахассислар мураккаб ва кўп компонентли ATACMS ракета портловчисини чуқур ўрганишди. Бу ҳақда қурол билан ишлаш бўйича мутахассис РИА Новостига маълум қилди. Агентлик суҳбатдошига кўра, мутахассислар портловчи корпусини очишга муваффақ бўлган. Ичкарида вазифаларга қараб созлаш имконияти мавжуд бўлган мураккаб механизм мавжуд эди. Унинг таъкидлашича, бундай мураккаб дизайн фойдаланиш хавфсизлиги билан боғлиқ. Россиялик мутахассислар аллақачон портловчини ўрганишган, дея қўшимча қилди эксперт. АҚШ ўтган йилнинг кузида Украинага ATACMS етказиб беришни бошлади, апрель ойида эса Пентагон РИА Новости агентлигига сўнгги ҳарбий ёрдам пакетларидан бирига йўқ қилиш радиуси 300 километр бўлган узоқ масофали ракеталар киритилганини тасдиқлади. Улар "суверен Украина ҳудудида" фойдаланиш учун мўлжалланганлиги таъкидланган. Россия президенти Владимир Путин ўтган йилнинг октябрь ойида АҚШнинг ATACMS ни Киевга топшириш ҳақидаги қарорини яна бир хато деб атади. Унинг сўзларига кўра, бундай қуроллар қўшимча хавф туғдиради, аммо жанговар алоқа чизиғидаги вазиятни тубдан ўзгартира олмайди.ATACMS — "Lockheed Martin" томонидан ишлаб чиқилган тезкор-тактик баллистик ракета. У бир нечта ракета тизимларидан, шу жумладан “M142 HIMARS” дан учирилиши мумкин. Бир кун олдин россиялик мутахассислар ракетани бошқариш ва парвозни тўғрилаш тизимини ўрганаётгани маълум бўлди - улар ихтиёрида лазер гироскоплари блоки ва GPS модули бор эди.
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россия ақш atacms ракетаси
россия ақш atacms ракетаси
Россиялик мутахассислар ATACMS ракета портловчисининг барча сирларини ошкор қилди
Россиялик мутахассислар Американинг ATACMS ракетаси портловчисини чуқур ўрганиб чиқди.
TOШКЕНТ, 2 июл — Sputnik.
Россиялик мутахассислар мураккаб ва кўп компонентли ATACMS ракета портловчисини чуқур ўрганишди. Бу ҳақда қурол билан ишлаш бўйича мутахассис РИА Новостига маълум қилди.
“Ушбу жанговар қисм кемага қарши ракета учун ишлаб чиқилган ва кейинчалик ATACMS ракетасига ўрнатилган. Биз портловчини зарарсизлантирдик. Унга оралиқ детонатор ўрнатилган. Портловчи моддалар ўрганиш учун экспертизага топширилди”, — деди у.
Агентлик суҳбатдошига кўра, мутахассислар портловчи корпусини очишга муваффақ бўлган. Ичкарида вазифаларга қараб созлаш имконияти мавжуд бўлган мураккаб механизм мавжуд эди.
"Портловчи махсус ойнада "А" ҳарфи билан кўрсатилганидек, жанговар ҳолатда эди. Ҳаракатланувчи маятник туфайли узоқ масофали соат тизимига эга. Бироз вақт ўтгач, у сиқилади. Шунингдек, ички қисмда портловчи ички занжирини ёпадиган айланадиган "движок" мавжуд. Тизим дубликатланган. Тўртта детонатор капсуласи ўрнатилган. Асосий механизмни ишга тушириш — магнит элементларда”, — деб тушунтирди эксперт.
Унинг таъкидлашича, бундай мураккаб дизайн фойдаланиш хавфсизлиги билан боғлиқ. Россиялик мутахассислар аллақачон портловчини ўрганишган, дея қўшимча қилди эксперт.
"Унда биз учун ҳеч қандай сир қолмаган", — дея хулоса қилди у.
АҚШ ўтган йилнинг кузида Украинага ATACMS етказиб беришни бошлади, апрель ойида эса Пентагон РИА Новости агентлигига сўнгги ҳарбий ёрдам пакетларидан бирига йўқ қилиш радиуси 300 километр бўлган узоқ масофали ракеталар киритилганини тасдиқлади. Улар "суверен Украина ҳудудида" фойдаланиш учун мўлжалланганлиги таъкидланган.
Россия президенти Владимир Путин ўтган йилнинг октябрь ойида АҚШнинг ATACMS ни Киевга топшириш ҳақидаги қарорини яна бир хато деб атади. Унинг сўзларига кўра, бундай қуроллар қўшимча хавф туғдиради, аммо жанговар алоқа чизиғидаги вазиятни тубдан ўзгартира олмайди.
ATACMS — "Lockheed Martin" томонидан ишлаб чиқилган тезкор-тактик баллистик ракета. У бир нечта ракета тизимларидан, шу жумладан “M142 HIMARS” дан учирилиши мумкин.
Бир кун олдин россиялик мутахассислар ракетани бошқариш ва парвозни тўғрилаш тизимини ўрганаётгани маълум бўлди - улар ихтиёрида лазер гироскоплари блоки ва GPS модули бор эди.