Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20240628/prezident-ilgor-yoshlarga-davlat-mukofotlarini-topshirdi-44579711.html
Президент илғор ёшларга давлат мукофотларини топширди
Президент илғор ёшларга давлат мукофотларини топширди
Sputnik Ўзбекистон
Ёшлар куни арафасида Кўксаройда президент бир гуруҳ фаол ёшларга "Келажак бунёдкори" медали ҳамда "Мард ўғлон" давлат мукофотларини топширди. 28.06.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-06-28T18:32+0500
2024-06-28T18:35+0500
президент
шавкат мирзиёев
ёшлар
ёшлар сиёсати
ёшлар сиёсати
ёшлар ҳафталиги
ёшлар ишлари агентлиги
президент ва ёшлар учрашуви
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/1c/44579036_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5b332a60470d2e37f2a255227e5ef30a.jpg
ТОШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев бир гуруҳ ёшларга мукофотларни топширди. Хабарда айтилишига кўра, бугунги Ўзбекистон ёшларининг ютуқлари катта. Хусусан, ўтган ўқув йилида 55 нафар мактаб ўқувчилари математика, кимё, биология, физика ва информатика бўйича нуфузли халқаро олимпиадаларда 8 та олтин, 15 та кумуш, 32 та бронза медалларини қўлга киритган.Спорт соҳасида охирги 2 йилда ўзбекистонлик спортчилар халқаро мусобақаларда 900 тадан зиёд олтин, 550 дан ортиқ кумуш, 731 та бронза медалларини қўлга киритган.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/1c/44579036_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_520170241b360773306b4f0102023a59.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
президент, шавкат мирзиёев, ёшлар, ёшлар сиёсати, ёшлар сиёсати, ёшлар ҳафталиги, ёшлар ишлари агентлиги, президент ва ёшлар учрашуви
президент, шавкат мирзиёев, ёшлар, ёшлар сиёсати, ёшлар сиёсати, ёшлар ҳафталиги, ёшлар ишлари агентлиги, президент ва ёшлар учрашуви

Президент илғор ёшларга давлат мукофотларини топширди

18:32 28.06.2024 (янгиланди: 18:35 28.06.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев вручил награди молодежи
Шавкат Мирзиёев вручил награди молодежи - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.06.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Ёшлар куни арафасида Кўксаройда президент бир гуруҳ фаол ёшларга "Келажак бунёдкори" медали ҳамда "Мард ўғлон" давлат мукофотларини топширди.
ТОШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев бир гуруҳ ёшларга мукофотларни топширди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев вручил награди молодежи
Шавкат Мирзиёев вручил награди молодежи - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.06.2024
Шавкат Мирзиёев вручил награди молодежи
© Пресс-служба президента Узбекистана
Сизлар мана шундай натижаларингиз билан янги тарих яратяпсизлар. Ишончим комил, халқимиз қўлга киритаётган улкан ютуқлар билан бирга, бу натижалар Янги Ўзбекистон тарихига, Учинчи Ренессанс тарихига айланади.<...> Бугунги ютуқларингиз – узоқ йўлнинг бошланиши. Давлат шароит яратиши, кимдур ёрдам бериши мумкин. Лекин келажагингиз фақат ўз қўлингизда. Бу йўлда барча ёшларимизни қўллаб-қувватлаб, орзу-интилишларида муваффақиятлар тилайман, – деди Шавкат Мирзиёев.
Хабарда айтилишига кўра, бугунги Ўзбекистон ёшларининг ютуқлари катта. Хусусан, ўтган ўқув йилида 55 нафар мактаб ўқувчилари математика, кимё, биология, физика ва информатика бўйича нуфузли халқаро олимпиадаларда 8 та олтин, 15 та кумуш, 32 та бронза медалларини қўлга киритган.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев вручил награди молодежи
Шавкат Мирзиёев вручил награди молодежи - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.06.2024
Шавкат Мирзиёев вручил награди молодежи
© Пресс-служба президента Узбекистана
Спорт соҳасида охирги 2 йилда ўзбекистонлик спортчилар халқаро мусобақаларда 900 тадан зиёд олтин, 550 дан ортиқ кумуш, 731 та бронза медалларини қўлга киритган.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0