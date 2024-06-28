https://sputniknews.uz/20240628/prezident-ilgor-yoshlarga-davlat-mukofotlarini-topshirdi-44579711.html

Президент илғор ёшларга давлат мукофотларини топширди

Президент илғор ёшларга давлат мукофотларини топширди

Sputnik Ўзбекистон

Ёшлар куни арафасида Кўксаройда президент бир гуруҳ фаол ёшларга "Келажак бунёдкори" медали ҳамда "Мард ўғлон" давлат мукофотларини топширди. 28.06.2024, Sputnik Ўзбекистон

2024-06-28T18:32+0500

2024-06-28T18:32+0500

2024-06-28T18:35+0500

президент

шавкат мирзиёев

ёшлар

ёшлар сиёсати

ёшлар сиёсати

ёшлар ҳафталиги

ёшлар ишлари агентлиги

президент ва ёшлар учрашуви

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ТОШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев бир гуруҳ ёшларга мукофотларни топширди. Хабарда айтилишига кўра, бугунги Ўзбекистон ёшларининг ютуқлари катта. Хусусан, ўтган ўқув йилида 55 нафар мактаб ўқувчилари математика, кимё, биология, физика ва информатика бўйича нуфузли халқаро олимпиадаларда 8 та олтин, 15 та кумуш, 32 та бронза медалларини қўлга киритган.Спорт соҳасида охирги 2 йилда ўзбекистонлик спортчилар халқаро мусобақаларда 900 тадан зиёд олтин, 550 дан ортиқ кумуш, 731 та бронза медалларини қўлга киритган.

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президент, шавкат мирзиёев, ёшлар, ёшлар сиёсати, ёшлар сиёсати, ёшлар ҳафталиги, ёшлар ишлари агентлиги, президент ва ёшлар учрашуви