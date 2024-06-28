Президент илғор ёшларга давлат мукофотларини топширди
18:32 28.06.2024 (янгиланди: 18:35 28.06.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев вручил награди молодежи
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Ёшлар куни арафасида Кўксаройда президент бир гуруҳ фаол ёшларга "Келажак бунёдкори" медали ҳамда "Мард ўғлон" давлат мукофотларини топширди.
ТОШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев бир гуруҳ ёшларга мукофотларни топширди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев вручил награди молодежи
Шавкат Мирзиёев вручил награди молодежи
© Пресс-служба президента Узбекистана
Сизлар мана шундай натижаларингиз билан янги тарих яратяпсизлар. Ишончим комил, халқимиз қўлга киритаётган улкан ютуқлар билан бирга, бу натижалар Янги Ўзбекистон тарихига, Учинчи Ренессанс тарихига айланади.<...> Бугунги ютуқларингиз – узоқ йўлнинг бошланиши. Давлат шароит яратиши, кимдур ёрдам бериши мумкин. Лекин келажагингиз фақат ўз қўлингизда. Бу йўлда барча ёшларимизни қўллаб-қувватлаб, орзу-интилишларида муваффақиятлар тилайман, – деди Шавкат Мирзиёев.
Хабарда айтилишига кўра, бугунги Ўзбекистон ёшларининг ютуқлари катта. Хусусан, ўтган ўқув йилида 55 нафар мактаб ўқувчилари математика, кимё, биология, физика ва информатика бўйича нуфузли халқаро олимпиадаларда 8 та олтин, 15 та кумуш, 32 та бронза медалларини қўлга киритган.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев вручил награди молодежи
Шавкат Мирзиёев вручил награди молодежи
© Пресс-служба президента Узбекистана
Спорт соҳасида охирги 2 йилда ўзбекистонлик спортчилар халқаро мусобақаларда 900 тадан зиёд олтин, 550 дан ортиқ кумуш, 731 та бронза медалларини қўлга киритган.