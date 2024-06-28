https://sputniknews.uz/20240628/kam-quvvatli-aeslar-qanday-afzalliklarga-ega-44580024.html
Кам қувватли АЭСлар қандай афзалликларга эга - мутахассис жавоби
Кам қувватли АЭСлар қандай афзалликларга эга - мутахассис жавоби
Sputnik Ўзбекистон
Кам қувватли атом электр станцияларининг анъанавийлардан қандай афзалликлари бор? Эксперт жавобини видеолавҳамизда тингланг. 28.06.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-06-28T20:01+0500
2024-06-28T20:01+0500
2024-06-28T20:03+0500
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ТОШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Кам қувватли АЭСлар ҳам тез қурилади ҳам арзон деди Sputnik матбуот марказида бўлиб ўтган анжуманда россиялик эксперт "Геоэнергетика.инфо" журнали бош муҳаррири Борис Марцинкевич.Шунингдек, Марцинкевич АЭСнинг асосий қурилмалари завод шароитида йиғилиб Ўзбекистонга темир йўл орқали олиб келиниши ва АЭС босқичма босқич тез суръатда қурилишининг афзаллик томонларига ҳам тўхталиб ўтди. Батафсил видеолавҳамизлан тингланг.
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видео, ўзбекистон, ўзбекистон - россия, аэс, росатом, видео
видео, ўзбекистон, ўзбекистон - россия, аэс, росатом, видео
Кам қувватли АЭСлар қандай афзалликларга эга - мутахассис жавоби
20:01 28.06.2024 (янгиланди: 20:03 28.06.2024)
Эксклюзив
Кам қувватли атом электр станцияларининг анъанавийлардан қандай афзалликлари бор? Эксперт жавобини видеолавҳамизда тингланг.
ТОШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Кам қувватли АЭСлар ҳам тез қурилади ҳам арзон деди Sputnik матбуот марказида бўлиб ўтган анжуманда россиялик эксперт "Геоэнергетика.инфо" журнали бош муҳаррири Борис Марцинкевич.
"РИТМ-200га келсак, улар қувватни бошқаришга имкон беради. Реактор қуввати 30% га камайтирилганда, совутиш учун энергия етарли. Бу бироз тезроқ ва бироз арзонроқ", - деди мутахассис.
Шунингдек, Марцинкевич АЭСнинг асосий қурилмалари завод шароитида йиғилиб Ўзбекистонга темир йўл орқали олиб келиниши ва АЭС босқичма босқич тез суръатда қурилишининг афзаллик томонларига ҳам тўхталиб ўтди.
Батафсил видеолавҳамизлан тингланг.