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https://sputniknews.uz/20240627/uzbekistan-russia-alyuminiy-44551144.html
Ўзбекистонда Россиянинг алюминий маҳсулотлари кўпаяди — тафсилотлар
Ўзбекистонда Россиянинг алюминий маҳсулотлари кўпаяди — тафсилотлар
Sputnik Ўзбекистон
Россиянинг Ўзбекистондаги савдо ваколатхонасида компания ва уюшма мутахассислари билан учрашув бўлиб ўтди. 27.06.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-06-27T13:40+0500
2024-06-27T13:40+0500
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ТОШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Ҳозирда Россиянинг “Русал” компанияси ва “Алюминий” уюшмаси маҳсулотни Ўзбекистонга етказиб бериш эҳтиёжлари ва имкониятларини ўрганмоқда. Бу ҳақда Россиянинг республикадаги Савдо ваколатхонаси маълум қилди.Россиянинг Ўзбекистондаги савдо ваколатхонасида компания ва уюшма мутахассислари билан учрашув бўлиб ўтди.Эслатиб ўтамиз, шу йилнинг апрель ойида “Ўзэлтехсаноат” уюшмаси ва Россия алюминий уюшмаси ўртасида алюминий ва кабель саноатида қўшма лойиҳаларни амалга ошириш бўйича ўзаро англашув меморандуми имзоланган эди.Ҳужжат икки мамлакат компаниялари ўртасидаги ишлаб чиқариш, илмий-техникавий алоқаларни кенгайтириш, жумладан, Ўзбекистон энергетика инфратузилмасини модернизация қилиш ва ривожлантиришда алюминий бўйича инновацион ечимларни жорий этиш имконини беради.
https://sputniknews.uz/20240429/ozbekiston-rossiya-alyuminiy-ishlab-chiqarish-hamkorlik-43651636.html
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иқтисод, ўзбекистон - россия, ўзбекистон, россия, савдо
иқтисод, ўзбекистон - россия, ўзбекистон, россия, савдо

Ўзбекистонда Россиянинг алюминий маҳсулотлари кўпаяди — тафсилотлар

13:40 27.06.2024
© Sputnik / Алексей Майшев / Медиабанкка ўтишИркутский алюминиевый завод
Иркутский алюминиевый завод - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.06.2024
© Sputnik / Алексей Майшев
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Россиянинг Ўзбекистондаги савдо ваколатхонасида компания ва уюшма мутахассислари билан учрашув бўлиб ўтди.
ТОШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Ҳозирда Россиянинг “Русал” компанияси ва “Алюминий” уюшмаси маҳсулотни Ўзбекистонга етказиб бериш эҳтиёжлари ва имкониятларини ўрганмоқда. Бу ҳақда Россиянинг республикадаги Савдо ваколатхонаси маълум қилди.
Россиянинг Ўзбекистондаги савдо ваколатхонасида компания ва уюшма мутахассислари билан учрашув бўлиб ўтди.
© Пресс-служба Торгпредства РФ в РУзУзбекистан и Россия будут сотрудничать в алюминиевой промышленности
Узбекистан и Россия будут сотрудничать в алюминиевой промышленности - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.06.2024
Узбекистан и Россия будут сотрудничать в алюминиевой промышленности
© Пресс-служба Торгпредства РФ в РУз

“Томонлар Ўзбекистон бозоридаги иш шароитларини, республиканинг юқори сифатли алюминий маҳсулотларига бўлган эҳтиёжини ҳамда транспорт логистикаси, меъёрий-техник ҳужжатлар ва божхона тартиб-қоидалари билан боғлиқ масалаларни муҳокама қилишди”, — дейилади хабарда.

Эслатиб ўтамиз, шу йилнинг апрель ойида “Ўзэлтехсаноат” уюшмаси ва Россия алюминий уюшмаси ўртасида алюминий ва кабель саноатида қўшма лойиҳаларни амалга ошириш бўйича ўзаро англашув меморандуми имзоланган эди.
Ҳужжат икки мамлакат компаниялари ўртасидаги ишлаб чиқариш, илмий-техникавий алоқаларни кенгайтириш, жумладан, Ўзбекистон энергетика инфратузилмасини модернизация қилиш ва ривожлантиришда алюминий бўйича инновацион ечимларни жорий этиш имконини беради.
Подписан меморандум о взаимопонимании с Алюминиевой Ассоциацией России - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.04.2024
Ўзбекистон ва Россия алюминий ишлаб чиқариш бўйича ҳамкорлик қилади
29 Апрел, 14:30
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