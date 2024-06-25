https://sputniknews.uz/20240625/uzbekistan-russia-iqlim-hamkorlik-44521979.html
Ўзбекистон ва Россия иқлим ўзгариши бўйича ҳамкорлик қилишни режалаштирмоқда
Ўзбекистон ва Россия иқлим ўзгариши бўйича ҳамкорлик қилишни режалаштирмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Россиянинг нуфузли илмий-тадқиқот институтлари билан ҳамкорлик қилмоқчи.
2024-06-25T18:31+0500
2024-06-25T18:31+0500
2024-06-25T18:31+0500
матбуот маркази видео
ўзбекистон - россия
иқлим ўзгариши
нурмат отабеков
матбуот маркази
видео
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ТОШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Ўзбекистон ва Россия иқлим ўзгариши бўйича ҳамкорлик қилишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида бўлиб ўтган анжуманда мамлакат санитария-эпидемиология осойишталиги ва соғлиқни сақлаш қўмитаси раисининг биринчи ўринбосари Нурмат Отабеков маълум қилди.Унинг таъкидлашича, Россиянинг нуфузли илмий-тадқиқот институтлари билан ўзаро ҳамкорлик республика санитария-эпидемиология хизмати ишининг самарадорлигини оширади.Батафсил — Sputnik видеосида.
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ўзбекистон россия иқлим ўзгариши sputnik ўзбекистон матбуот маркази санитария-эпидемиология осойишталиги ва соғлиқни сақлаш қўмитаси раисининг биринчи ўринбосари нурмат отабеков
ўзбекистон россия иқлим ўзгариши sputnik ўзбекистон матбуот маркази санитария-эпидемиология осойишталиги ва соғлиқни сақлаш қўмитаси раисининг биринчи ўринбосари нурмат отабеков
Ўзбекистон ва Россия иқлим ўзгариши бўйича ҳамкорлик қилишни режалаштирмоқда
Эксклюзив
Ўзбекистон Россиянинг нуфузли илмий-тадқиқот институтлари билан ҳамкорлик қилмоқчи.
ТОШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Ўзбекистон ва Россия иқлим ўзгариши бўйича ҳамкорлик қилишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида бўлиб ўтган анжуманда мамлакат санитария-эпидемиология осойишталиги ва соғлиқни сақлаш қўмитаси раисининг биринчи ўринбосари Нурмат Отабеков маълум қилди.
Унинг таъкидлашича, Россиянинг нуфузли илмий-тадқиқот институтлари билан ўзаро ҳамкорлик республика санитария-эпидемиология хизмати ишининг самарадорлигини оширади.
Батафсил — Sputnik
видеосида.