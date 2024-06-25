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https://sputniknews.uz/20240625/tashkent-mongolia-elchixona-44513298.html
Тошкентда Мўғулистон элчихонаси очилди
Тошкентда Мўғулистон элчихонаси очилди
Sputnik Ўзбекистон
Мўғулистон элчихонаси хорижий давлатларнинг Тошкентдаги 46-дипломатик ваколатхонаси бўлди.
2024-06-25T10:15+0500
2024-06-25T10:23+0500
сиёсат
ўзбекистон
мўғулистон
тошкент
элчихона
бахтиёр саидов
абдулла арипов
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TOШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Тошкентда Мўғулистон элчихонаси очилди, дея хабар берди Ўзбекистон ташқи ишлар вазирлиги. Мўғулистоннинг Тошкентдаги элчихонасининг расмий очилиш маросимида Мўғулистон президенти Ухнаагийн Хурэлсух, Ўзбекистон бош вазири Абдулла Арипов ва ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов иштирок этди. Вазир ўз сўзида икки томонлама алоқалардаги ушбу кўприк барча соҳаларда кўплаб аниқ натижаларга эришишга муносиб ҳисса қўшишига ишонч билдирди. Маълумот учун, куни кеча ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Мўғулистоннинг мамлакатдаги янги элчиси Дааданхуу Батбаатарнинг ишонч ёрлиқлари нусхаларини қабул қилиб олди. Мўғулистон элчихонаси хорижий давлатларнинг Тошкентдаги қирқ олтинчи дипломатик ваколатхонаси бўлди.Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг таклифига биноан Мўғулистон президенти Ухнаагийн Хурэлсух 23-26 июнь кунлари давлат ташрифи билан мамлакатда бўлиб турибди.
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мўғулистон элчихонаси тошкент 46-дипломатик ваколатхона
мўғулистон элчихонаси тошкент 46-дипломатик ваколатхона

Тошкентда Мўғулистон элчихонаси очилди

10:15 25.06.2024 (янгиланди: 10:23 25.06.2024)
© Правительство республики УзбекистанТошкентда Мўғулистон элчихонаси очилди
Тошкентда Мўғулистон элчихонаси очилди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.06.2024
© Правительство республики Узбекистан
Oбуна бўлиш
Мўғулистон элчихонаси хорижий давлатларнинг Тошкентдаги 46-дипломатик ваколатхонаси бўлди.
TOШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Тошкентда Мўғулистон элчихонаси очилди, дея хабар берди Ўзбекистон ташқи ишлар вазирлиги.
© МИД УзбекистанаТошкентда Мўғулистон элчихонаси очилди
В Ташкенте официально открыто посольство Монголии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.06.2024
Тошкентда Мўғулистон элчихонаси очилди
© МИД Узбекистана
Мўғулистоннинг Тошкентдаги элчихонасининг расмий очилиш маросимида Мўғулистон президенти Ухнаагийн Хурэлсух, Ўзбекистон бош вазири Абдулла Арипов ва ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов иштирок этди.
© МИД УзбекистанаТошкентда Мўғулистон элчихонаси очилди
В Ташкенте официально открыто посольство Монголии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.06.2024
Тошкентда Мўғулистон элчихонаси очилди
© МИД Узбекистана
"Бугун Ўзбекистон–Мўғулистон ҳамкорлигининг янги даражаси рамзи бўлган Мўғулистоннинг Ўзбекистондаги Элчихонаси очилди ва Тошкентдаги дипломатик ваколатхоналар сони яна биттага кўпайди”, – деб ёзди Ўзбекистон ТИВ раҳбари ўзининг Telegram-каналида.
© МИД УзбекистанаТошкентда Мўғулистон элчихонаси очилди
В Ташкенте официально открыто посольство Монголии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.06.2024
Тошкентда Мўғулистон элчихонаси очилди
© МИД Узбекистана
Вазир ўз сўзида икки томонлама алоқалардаги ушбу кўприк барча соҳаларда кўплаб аниқ натижаларга эришишга муносиб ҳисса қўшишига ишонч билдирди.
© Правительство республики УзбекистанТошкентда Мўғулистон элчихонаси очилди
В Ташкенте официально открыто посольство Монголии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.06.2024
Тошкентда Мўғулистон элчихонаси очилди
© Правительство республики Узбекистан
Маълумот учун, куни кеча ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Мўғулистоннинг мамлакатдаги янги элчиси Дааданхуу Батбаатарнинг ишонч ёрлиқлари нусхаларини қабул қилиб олди. Мўғулистон элчихонаси хорижий давлатларнинг Тошкентдаги қирқ олтинчи дипломатик ваколатхонаси бўлди.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг таклифига биноан Мўғулистон президенти Ухнаагийн Хурэлсух 23-26 июнь кунлари давлат ташрифи билан мамлакатда бўлиб турибди.
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